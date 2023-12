Prihodnji teden si boste lahko na VOYO ogledali borilna dogodka organizacije Brave, na katerih bosta nastopila tudi dva slovenska borca, Haris Aksalič in David Forster. Kot prvi bo v kletko v Bahraju v torek stopil nekdanji boksar Haris Aksalič, za katerega bo to debi v mešanih borilnih veščinah. 32-letnik je znan po svoji moči in eksplozivnosti, ob tem pa ne skriva visokih ciljev.