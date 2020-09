Hearn: Dvoboj Joshue in Puleva na sporedu z navijači ali brez

Po prvotnih načrtih bi se morala Anthony Joshuain Kubrat Pulev 20. junija letos spopasti na stadionu londonskega nogometnega kluba Tottenham Hotspur, a so njun dvoboj preložili na 12. december, spremenilo pa se je tudi prizorišče. Nekaj časa se je omenjala celo Puljska arena, za kar so se še posebej ogreli v taboru bolgarskega obveznega izzivalca, a naj bi bila končna lokacija in datum zdaj 12. december in londonska O2 Arena.

30-letni Joshua je bil zadnjič v ringu ravno decembra lani, ko je v drugem poskusu premagal ameriško senzacijo Andyja Ruiza mlajšega. Kulturni minister Oliver Dowdense bo na sredinih sestankih z veljaki britanskega športa pogovarjal o možnosti odprtja tribun za do 1000 navijačev za dogodke zaprtega tipa, kamor seveda spadajo tudi boksarski obračuni.

'Moramo storiti tisto, kar je prav'

"Vsak šport je v težavah brez navijačev. Tu ne smemo zgrešiti," je za BBC Radio 5 Live dejal Joshuov promotor Eddie Hearn. "Moramo storiti tisto, kar je prav. Moramo poslušati vlado, a moramo poskusiti zagotoviti povratek navijačev. Upajmo, da je to naslednja stopnja, in da bo dovoljevanje povratka navijačev v arene odvisno od posameznih prizorišč."

39-letnega Puleva v ringu z Joshuo čaka obračun kariere, Britanca pa bo izzval za pas po verziji IBF, medtem ko ima devet let mlajši Londončan že v lasti pasove WBA, WBO in IBO. Hearn je še povedal, da si v poslu in športu preprosto "ne moreš privoščiti sedenja in čakanja".

"Anthony eno leto ni boksal in najpomembnejša stvar je, da v karieri napreduje. Želi se učiti, želi se boriti, želi biti aktiven in živimo v svetu, v katerem zdaj ne smeš čakati,"je dodal Hearn. "Imaš dve možnosti: ali sediš in čakaš, to pa vključuje Anthonyja Joshuo, morda do naslednjega leta, ali pa greš tja in se boriš, zaslužiš svoj denar, se naučiš veščin in se še naprej boriš skozi vse to. Upajmo, da nas bo v tej celotni nočni mori za hribom pričakalo sonce. Nismo pripravljeni zgolj sedeti in čakati, rekli pa smo, da bodo naši dvoboji ne glede na sporede potekali z navijači ali brez. Če si v poslu, če si v športu, si ne moreš privoščiti sedenja in čakanja na to, kaj bi se lahko zgodilo."