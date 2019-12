Hearn poln pričakovanj: Borbo Ruiz-Joshua bo gledal ves svet

Savdska Dirija na obrobju glavnega mesta Riada bo v soboto gostila boksarski spektakel svetovnih razsežnosti. Promotor Eddie Hearnnapoveduje, da si bo povratni dvoboj med njegovim varovancem Anthonyjem Joshuoin Andyjem Ruizom Jr.ogledal "ves svet". Britanec in Američan, ki je favoriziranega tekmeca junija šokiral v newyorškem Madison Square Gardnu, sta že na prizorišču, kjer bo Ruiz po lastnih besedah skušal "še dodatno spisati zgodovino" in obraniti težkokategorne pasove verzij WBA, IBF, WBO in IBO.

"V regiji vlada ogromno navdušenje. Morate vedeti, da velikih boksarskih obračunov Savdska Arabija ne dobi. Zdaj so dobili največjo borbo svetovnega boksa in to bo spremenilo veliko reči," je SNTV citiral Hearna, ki vneto pričakuje dvoboj, ki so ga poimenovali "Clash On The Dunes" (Spopad na sipinah, op. a.). Prav sredi sipin oziroma dirijske oaze raste ogromen zabaviščni center, središče katerega je zaenkrat dvorana Diriyah Arena.

'To je pravo boksarsko prizorišče'

"Spremenili se bodo vsi vidiki športa, najverjetneje tudi raven sodelovanja v športu v Savski Arabiji. Načrt pa je tudi v ozadju tega dogodka, da bi oni začeli vlagati v mladinske pogone tukajšnjega športa. Zato se čutim privilegiranega, res, ker so za vlaganje izbrali naš šport. Izvrstna priložnost je za Anthonyja Joshuo in Andyja Ruiza, da začneta nekaj res velikega v tej regiji,"je nadaljeval Hearn.

"V tem trenutku se borci prihajajo borit sem in, jasno, dobijo tudi lepo nagrado. A vidimo se, kako bomo tudi v prihodnje prihajali sem, to je pravo boksarsko prizorišče. Veste, ni tako, kot da ta država ne prireja veliko športnih dogodkov. Mislim, da imajo praktično enega na teden. Mega dogodke. Zato je bilo fantastično poslovati z njimi. In res sem poln pričakovanj. Mislim, da bo v soboto norišnica, popustile bodo vse zavore. In mislim, da bo gledal ves svet. Mislim, da obstaja vtis, češ: 'Kaj pa vedo o boksanju?' Imajo televizije, imajo internet, saj sledijo športu. Vsi vedo, kdo je Anthony Joshua. Vsi so gledali prvo borbo in imajo srečo, da so dobili povratni dvoboj."