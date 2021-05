Hearn potrdil: Joshua in Fury avgusta v Savdski Arabiji

Saga o morebitnem dvoboju med Anthonyjem Joshuoin Tysonom Furyjem se vleče že nekaj let. V ponedeljek je prvi z objavo na Twitterjunakazal, da se nekaj vendarle premika v pravo smer. Zapisal je namreč, da so navijači tako enega kot drugega siti govoric, in dodal, da je namesto besed napočil čas za dejanja, ob tem pa je v objavo označil tudi Furyja.

Promotor Eddie Hearn, ki je v svetu boksa najbolj poznan kot Joshuov zastopnik, je zaSky Sports potrdil, da se urejajo še zadnje podrobnosti in da bo do težko pričakovanega spopada skoraj zagotovo prišlo v avgustu. Obračun naj bi se odvil 7. ali 14. v tem mesecu.

"Slabo varovana skrivnost je, da bo spektakel gostila Savdska Arabija. Če sem iskren, vam to lahko kar potrdim. Bob Arum (Furyjev zastopnik v ZDA, op. a.) je o tem že govoril. Organizatorji bodo isti kot na povratnem obračune Joshue in Andyja Ruiza, ki je bil spektakularen dogodek. Anthony pozna te ljudi in jim zaupa. Doslej so izpolnili vse dane obljube, zato ne dvomimo v njih," se optimistično nadeja Hearn.