Hearn se ne predaja: boksarske dvoboje želi gostiti na domačem vrtu

Na prizorišču bi bilo okoli 80 do 90 ljudi, dela pa bi lahko bila končana do sredine julija, dodajajo. In cena? Preureditev Hearnove zelenice bi stala milijon funtov (okoli 1,11 milijona evrov), trdijo, omenjajo pa možnost spopada britanskega "težkaša" Dilliana Whytaz Rusom Aleksandrom Povetkinomza začasni pas kategorije WBC.

'To je ogromna misija'

"Samo predstavljajte si. Poletje je, hiša je povsem razsvetljena, lahko vidite (londonsko finančno četrt, op. a.) Canary Wharf v daljavi in nebo razsvetli ognjemet,"je svojo vizijo Daily Mailu razkril Hearn."Nato se sprehodiš čez hrib za velik dvoboj Whyta ter Povetkina na moji zelenici. Boksanje za naslov svetovnega prvaka na mojem vrtu? Oh, to pa lahko. To je ogromna misija. Našo bazo tukaj bomo spremenili v zunanje prizorišče za boksanje v živo, z velikim baldahinom, ki bi stal sredi vrta in ringom, ki bi gledal na London. Gradimo slačilnice za borce, pripravljamo prostor za sprehod do ringa, ugotavljamo pa, kako bi lahko vse skupaj pripravili s kar najmanjšim številom ljudi. Pogovarjamo se z bližnjim hotelom, da bi ga lahko zavzeli vsak teden. Delovalo bo tako, da bodo vsi udeleženci - borci, njihove ekipe, tisti, ki skrbijo za prenos‒šli v hotel v torek in borec bo s svojo ekipo šel na testiranje v hotel,"je še povedal.

"Šel boš notri, se testiral, dobil ključ od sobe in šel neposredno v sobo, kjer boš čakal, dokler ne dobiš rezultatov testiranja. Če so rezultati nedvoumni in bodo na voljo v 24 urah, bo borec ostal v svoji sobi, dokler ne bo dobil klica naših zdravnikov, najverjetneje v sredo, in sporočili mu bodo rezultate. Če so pozitivni, bodo nemudoma zapustili hotel. Če niso, potem bodo lahko zapustili svoje sobe in sodelovali pri obveznostih, povezanih s tednom pred borbo, vse z upoštevanjem socialnega distanciranja,"je sklenil Hearn.