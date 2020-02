Hearn: Spoštujem Furyja, a proti Joshui nima realnih možnosti

Fury težji nasprotnik, Wilder brez rezervnega načrta

"V preteklosti sem nekajkrat izjavil, da bi se Joshua brez težav enakovredno kosal z Wilderjem, saj je Fury drugačen tip borca. Največja razlika pa je v dejstvu, da Deontay nima rezervnega načrta. To se je najbolj nazorno pokazalo minuli vikend, ko je bil od začetnega gonga naprej brez pravih možnosti. Tyson se je imenitno prilagodil na nasprotnika in vse okoliščine, ki pred dvobojem v Las Vegasu niso govorile v njegov prid. Roko na srce, tudi v prvem dvoboju izid ne bi smel biti izenačen, saj je bil Fury tudi tedaj precej boljši nasprotnik ... Kakorkoli, dvoboj med Furyjem in Joshuo bo določil, kdo je pravi vladar težke kategorije," odločno poudarja Hearn in v zaključku predstavi svojo analizo o tem, zakaj bi/bo Joshua premagal Furyja.



"Skrajšal bi razdaljo do nasprotnika in se boril od blizu. Kar pomeni, da Fury ne bi imel možnosti za agresiven pristop, kot ga je pokazal proti Wilderju. Kajti Anthnoy je predober in inteligenten borec, da bi si dopustil podobno napako, kot jo je storil Deontay. Ima vse, kar absolutni prvak težke kategorije mora imeti: močan levi kroše, direkte, aperkate, lahko napade tudi telo nasprotnika. Govorimo o kompletnem borcu, ki ga bo Fury težko premagal. Edina možnost za Tysona je, da dvoboju z Joshuo pristopi podobno, kot je to storil v borbi proti Vladimirju Kličku."