Hearn trdi: Dogovorjeni smo za največji boksarski dvoboj

Po besedah Eddieja Hearnase morata Anthony Joshuain Tyson Furypred težko pričakovanim spektaklom, do katerega nas očitno še nikoli ni ločilo tako malo ovir, dogovoriti le še za prizorišče in datum. 31-letni Joshua bi proti leto starejšemu rojaku branil pasove po verzijah WBA, WBO in IBF, medtem ko bi se Fury v ring podal s pasom WBC.

"Vsi deležniki so zdaj podpisali pogodbo in trdo bomo delali v naslednjih nekaj tednih, da potrdimo prizorišče in datum za največji boksarski dvoboj,"je v ponedeljek za Sky Sports pompozno najavil Hearn.

Prvi 'nesporni prvak' po Lennoxu Lewisu

Fury je sicer v petek odmevno dejal, da je prekinil s treningi, saj da dogovora za obračun "ni niti blizu". Hearn je v ponedeljek za ESPNtudi povedal, da si želijo v naslednjem mesecu izbrati oziroma tudi uradno potrditi prizorišče. Ponudb naj bi bilo celo devet, omenil pa je Bližnji vzhod, Azijo, vzhodno Evropo in Združene države Amerike.

V vsakem primeru bi morebitni obračun Otočanov poskrbel za boksarsko zgodovino, saj bi se v težki kategoriji borca prvič pomerila za vse štiri pasove. Zadnji nesporni prvak težke kategorije je bil še en Britanec Lennox Lewis(od leta 1999 do 2000), saj je moral prej vsak boksar, če je želel biti nesporni vladar kategorije, v svoji posesti imeti tudi pas po verziji WBO.

Fury še brez poraza, Joshua na največji šok v karieri odgovoril z zanesljivima zmagama

Joshua je od 25 dvobojev v profesionalni karieri zmagal 24-krat, samo junija 2019 ga je uspel presenetiti Američan Andy Ruiz mlajši, ki mu je vzel tri šampionske pasove. Decembra istega leta je bil Joshua veliko bolj zanesljiv in premagal tekmeca mehiških korenin, nato pa je decembra nokavtiral tudi obveznega izzivalca Bolgara Kubrata Puleva.

Fury po 31 obračunih med profesionalci še ne pozna poraza, je pa bil leta 2018 dvakrat v nokdavnu v obračunu z Deontayem Wilderjem, po remiju pa je Američana februarja 2020 uspel premagati in mu odvzeti WBC-pas. Fury je osvojil pasove WBA, IBF in WBO, ko je leta 2015 premagal dolgoletnega vladarja težke kategorije Vladimirja Klička, a je nato njegova kariera utrpela nekaj krepkih udarcev zaradi boja z depresijo in drogami, medtem ko je prestajal tudi dveletno kazen zaradi zlorabe nedovoljenih poživil.