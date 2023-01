Hill izkoristil ponujeno priložnost in postal prvak poltežke kategorije

Prvi UFC-jev borilni spektakel v letu 2023 je za nami in vrnitev v Brazilijo je uspela. UFC 283, ki je potekal v nabito polni Jeunesse Areni, je sicer razočaral domačo publiko, saj je Deiveson Figueiredo izgubil šampionski pas, Glover Teixeira pa je v glavni borbi večera izgubil borbo za naslov prvaka proti Jamahalu Hillu.

Walker s hitrim zaključkom ogrel publiko v Riu Borilni spektakel sta otvorila škotski specialist za podreditve Paul Craig in brazilski specialist za nokavte Johnny Walker, ki že nekaj časa živi na Irskem in trenira v slovitem klubu SBG. Po zadržanem začetku je Walker poskusil s t.i. push kick brco, ki jo je Škot ujel, in se odločil za poskus rušenja, kar pa je bilo zanj pogubno. Brazilec je namreč Škota pričakal z močnim udarcem z desnico, ki je Craiga pošteno stresel in po nekaj dodatnih udarcih je sodnik v kletki videl dovolj in borbo ustavil.

"To je sedaj moja kategorija! Želim si biti kot Daniel Cormier in se okititi z dvema pasovoma!," je po zmagi poln čustev povedal Walker, ki je bil navdušen nad domačo publiko v Riu.

Johnny Walker

Po prvi borbi zvečera smo bili lahko priča čustvenemu poklonu pravi legendi mešanih borilnih veščin Joseju Aldu, ki je lanskega avgusta po dolgi in še kako uspešni karieri rokavice obesil na klin. 'Kralj Ria' bo postal prvi borec v letu 2023, ki bo vpisan v UFC-jevo hišo slavnih.

Andradejeva 'premlatila' Murphyjevo

Nato pa sta bili na vrsti edini dekleti, v glavnem delu borilnega spektakla; Jessica Andrade in Lauren Murphy. Obe sta se v letu 2021 neuspešno zoperstavili dolgoletni prvakinji UFC-jeve mušje kategorije Valentini Ševčenko in po nedavnih zmagah nista veliko oddaljeni od nove borbe za naslov prvakinje. Težo šampionskega pasu je Andradejeva sicer že občutila, a v slamnati kategoriji, kjer je prav v Riu de Janeiru, v Jeunesse Areni osvojila naslov prvakinje. Tudi dekleti sta bili na začetku borbe nekoliko zadržani, nato pa je Brazilka začela izkoriščati odlične brce, ki so sicer odprle pot udarcem Američanke, a je bila ta premalo natančna, zaradi česar jo je Andradejeva kaznovala z močnimi udarci. Murphyjeva se je zato odločila za poskus rušenja, a pri tem ni bila uspešna in ni bilo dvomov o tem, katera borka je dobila prvo rundo.

Lauren Murphy in Jessica Andrade

Druga runda je potekala povsem v boksarskem slogu, v katerem Američanka nikakor ni morala parirati Brazilki, zaradi česar je utrpela ogromno škode. Kljub temu, da so Murphyjevi v kotu svetovali, da borbo spravi na tla, ji t nikakor ni uspelo, saj se Andradejeva na poskuse rušenja odlično pripravila. V tretji rundi pa je Andradejeva stisnila Murphyjevo ob rob kletke in jo tudi zrušila na tla, ob čimer je Američanka poskusila s poskusom podreditve - t.i. kimuro, a je imela s hrbta premalo moči, da bi vzvod zaključila. Borba se je nato znova preselila vstoječ položaj, v katerem je še naprej dominirala Brazilka, ki je pošteno zmaličila nasprotnico, a trdožive Američanke vseeno ni mogla predčasno ustaviti.

Burns v parterju deklasiral Magnyja Ljubitelji MMA-ja so si veliko obetali od borbe trdoživih velterašev Gilberta Burnsa in Neila Magnyja. Burns, ki je edina poraza od prestopa v veltersko kategorijo doživel proti do nedavnega dominantnemu Kamaruju Usmanu in verjetno trenutno najbolj vročemu borcu velterske kategorije Khamzatu Chimaevu, si želi priboriti še eno borbo za naslov prvaka, od katere je po njegovih besedah oddaljen dve ali tri zmage. Kot prvi se mu je naproti postavil veteran Neil Magny, ki se lahko pohvali z največ zmagami v zgodovini UFC-jeve velterske kategorije.

Gilbert Burns in Neil Magny

Brazilec in Američan sta bila na začetku borbe nekoliko zadržana po dobri minuti in pol pa se je Burns odločil za rušenje in Magnyja brez težav spravil na tla. Na tleh je Burns kot nekdanji prvak v brazilskem jiu jitsuju pokazal svoje široko znanje parterne borbe in s t.i. arm trianglom Magnyja prisilil v predajo. "Vsi, ki bežite od mene, prihajam! Slej kot prej bom prvak!," je takoj po zmagi dejal Burns in nato k borbi pozval Colbyja Covingtona.

Prva kvadrilogija v UFC-ju pripadla Morenu V predzadnji borbi večera pa smo bili priča zgodovinskemu četrtemu obračunu Deivesona Figueireda in Brandona Morena. Spomnimo: Brazilec in Mehičan sta se po prvi borbi razšla brez zmagovalca, drugo je s podreditvijo dobil Moreno, tretjo pa po soglasni sodniški odločitvi Figueiredo. Moreno je borbo otvoril s hitrim rušenjem, ki ga je Figueiredo želel izkoristiti za poskus podreditve - giljotino, ki pa mu ni uspela, zato se je borba hitro znova vrnila v stoječ položaj. Tam je dvakrat močno zadel Figueiredo, nato pa je Mehičan Brazilca znova zrušil na tla, od koder je znova s podreditvijo, tokrat poskusa vzvoda na gleženj, poskusil aktualni nesporni prvak, ki je začasnega prvaka tudi s peto brcnil v glavo, kar seveda v parternem položaju ni dovoljeno.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Drugo rundo pa je ob poskusu brce Morena z rušenjem začel Figueiredo, a se je borba hitro preselila nazaj na noge. Po nekaj izmenjavah udarcev je novo uspešno rušenje vpisal Mehičan in tako kot v prvi rundi, je Figueiredo poskusil z giljotino, ki pa je bila precej tesnejša od prve, a se je Moreno znova rešil. V tretji rundi pa je Moreno odlično zadel z levim krošejem in Figueireda pošteno ranil. Borba se je znova preselila v parter in po kratkem predahu je Moreno zadal še nekaj močnih udarcev, preden sta bila borca znova poslana v svoje kote.

Ob odmoru je bil v kletko poklican tudi zdravnik, ki je pregledal oko Figueireda in hitro ocenil, da ta borbe ne mora nadaljevati, zato je novi stari prvak mušje kategorije postal 29-letni Mehičan, Brazilec pa se je odločil, da je bila to njegova zadnja borba v mušji kategoriji in se bo odslej boril v bantamski.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Poltežka kategorija je naposled le dobila novega prvaka, ki sliši na ime Jamahal Hill Nato pa je napočil čas za glavno dejanje večera. Glover Teixeira in Jamahal Hill, ki sta se pred borbo na lestvici poltežke kategorije nahajala na drugem in sedmem mestu, sta dobila priložnost boriti se za naslov prvaka pred dobrim mesecem dni, ko se je borba med Janom Blachowiczem in Magomedom Ankalajevim po sodniški odločitvi končala z neodločenim rezultatom.

Teixeira je takoj na začetku borbe nakazal rušenje in nato Hill tudi stisnil v klinč, od koder pa se je Američan rešil z nekaj brcami s kolenom. Hill je takoj na začetk uborbe pokazal, kako nevaren je z udarci in nekajkrat dobro zadel Teixeiro. Borbo je za kratek čas prekinil Brazilec s tem, ko je Američana s prstom zadel v oko, po prekinitvi pa je nekdanji prvak znova neuspešno poskusil z rušenjem in prvo rundo je s precej več zadane škode končal Hill.

Brazilec je na začetku druge runde Američana stisnil ob rob kletke, a ga je slednji znova kaznoval z nekaj udarci in brcami v telo. Nato pa je s prstom v oko Hill zadel Teixeiro in borba je bila znova za nekaj trenutkov ustavljena. Po prekinitvi pa je svojo moč unovčil Hill, ki je z brco z levico močno zadel Brazilca in ga spravil v težave, a ga z udarci ni uspel dokončati in nekaj močnih udarcev mu je vrnil Teixeira. Ta je dobri dve minuti pred koncem druge runde naposled le uspešno zrušil nasprotnika, a položaja ni izkoristil ni izkoristil in Hill se je pobral na noge. Tako kot v prvih dveh, je tudi v tretji neudoma nasprotnika ob rob kletke spravil Teixeira, ki pa znova ni uspel zrušiti nasprotnika in ko se je borba preselila na sredino kletke, je Hill z brco znova ranil Brazilca, ki se je v iskanju nekaj premora raje spravil na tla in počakal na morebitno napako Američana. Hill je pametno iz varne razdalje zadajal udarce in nato Teixeiri pustil, da vstane nazaj na noge, kjer je bil precej boljši, a se trdoživi Brazilec enostavno ni dal.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

V četrti rundi je Hill nadaljeval z močnimi brcami v telo in nato Teixeiro z desim direktom tudi nekoliko stresel, na kar pa je tudi Brazilec odgovoril z močnim udarcem, ki je tudi nekoliko ranil Američana. Hill je nato povezal lepo kombinacijo udarcev, ki je Teixeiro pustila nemočnega ob robu kletke, a kljub ogromno utrpene kazni se Teixeira ni predal. A po tretji rundi je bila razlika v škodi očitna. Obraz 43-letnega Teixeire je bil povsem zdelan, za razliko od Hillovega, ki je imel manjšo rano le pod desnim očesom. Tudi zdravniški pregled je Teixeira prestal in čas je bil za zadnjo rundo. Brazilec je unovčil izkušnje in Američana nemudoma zrušil na tla, kjer mu je sicer uspelo vzpostaviti dominanten položaj, a le za kratek čas, saj se je Hill rešil in borbo v parterju nadziral do približno minute pred koncem borbe, ko se je borba znova vrnila v stoječ položaj. Teixeira je v želji po poznem zaključku pritisnil naprej, a se je Hill dobro umikal in borbo mirno pripeljal do konca.

Zelo čustven Hill je po daleč največji zmagi kariere povedal: "Vse je mogoče. Trdo delo, predanost ... Nihče ti ne sme reči, da kaj ni zmožno. Uspe ti lahko vse, če si le pripravljen vložiti trdo delo."

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Nekdanji prvak Teixeira pa se je po 42. profesionalni borbi kariere odločil rokavice pustiti v oktagonu. 43-letnik, ki je kljub letom navduševal z izjemnimi predstavami je dejal, da je "pretrmast za svoje lastno dobro", se zahvalil UFC-ju, ekipi in navijačem in pohvalil novopečenega prvaka. Teixeira je še dejal, da se bo sedaj posvetil trenerski vlogi, v kateri je varovancu Alexu Pereiri že pomagal postati prvak srednje kategorije.

