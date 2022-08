Hill prek nekdaj izjemnega Santosa do največje zmage v karieri

Za nami je še ena izjemna UFC-jeva t. i. noč borb, ki sta jo zaključila visokopostavljena poltežkaša Thiago Santos in Jamal Hill. Po štirih rundah precej izenačene in zelo zanimive borbe je oktagon z dvignjeno roko zapustil Hill, ki je Santosu zadal še peti poraz v zadnjih šestih borbah in s tem dosegel največjo zmago v karieri. V predzadnji borbi večera je Geoff Neal nekoliko presenetljivo Vicenteju Luqueju zadal sploh prvi poraz z nokavtom v karieri, dobili pa smo tudi dva zmagovalca 30. sezone UFC-jevega resničnostnega šova The Ultimate Fighter.

Za uvod v glavni del dogodka sta poskrbela Terrance McKinney in Erick Gonzalez, ki sta nadomestila borbo Ariane Lipski in Priscile Cachoeire, saj prva ni zgubila dovolj odvečne teže in so ji nato tudi zdravniki odsvetovali nastop. McKinney, ki drži rekord za najhitrejši nokavt v zgodovini UFC-jeve lahke kategorije (sedem sekund), je upravičil status velikega favorita, saj je po le dobrih treh minutah z davljenjem s hrbta tekmeca prisilil v predajo.

Nato sta v oktagon stopila najtežja borca dogodka Augusto Sakai in Sergej Spivak. Sakai, ki se je zelo hitro izčrpal, v drugi rundi, ni imel odgovorov na udarce Moldavca in je zato vpisal še četrti zaporedni poraz. Spivak pa se je lahko razveselil še šeste zmage v UFC-ju (ob treh porazih) in druge zaporedne.

Pred zadnjima dvema borbama večera sta bila na sporedu še finala UFC-jevega resničnostnega šova The Ultimate Fighter, v katerem sta se letos kot glavni trenerki spopadli nedavni nasprotnici Julianna Pena in Amanda Nunes. Venezuelka je imela v finalu kar tri izmed štirih tekmovalcev, Brazilka pa torej le enega oziroma bolje rečeno eno, saj je Team Nunes zastopala le finalistka mušje kategorije Brogan Walker-Sanchez. Američanka, ki živi na Gvamu, se je pomerila s 26-letno rojakinjo Juliano Miller. Walker-Sanchezova je bila že po prvi rundi pošteno zdelana, saj se ji je levo oko zaradi hematoma počasi že zapiralo. Millerjeva je dominirala tudi v drugi rundi, delo pa je dokončala v tretji rundi, ko je po dveh minutah zrušila nasprotnico in s t. i. ground and poundom sodnika prisilila, da ji dosodi zmago s tehničnim nokavtom.

V finalu težke kategorije pa sta se pomerila doslej še neporaženi Zac Pauga in mlajši brat UFC-jevega prvaka velterske kategorije Kamaruja Usmana, Mohammed Usman. Po precej izenačeni prvi rundi je Usman po le pol minute druge pokazal izjemno fizično moč in ga z levim direktom uspaval. Z zmago je Mohammed ponovil uspeh dve leti starejšega brata, ki je v šovu slavil leta 2015. Oba zmagovalca šova sta si poleg pokala za zmagovalca šova priborila tudi pogodbo z UFC-jem.

V predzadnji borbi večera sta se pomerila velteraša šestopostavljeni Vicente Luque in 13. na lestvici izzivalcev Geoff Neal. Američan je že v prvi rundi resno ranil Brazilca, a se trdoživi Luque ni predal in se v drugi rundi vrnil in bil vsaj enakovreden nasprotnik. V tretji pa je znova na plin stopil Neal in že po minuti in pol Luqueja ranil s kombinacijo 1-2 (sprednji, zadnji direkt). Točo udarcev je 31-letni Teksačan nadaljeval z devetimi zaporednimi aperkati, deseti udarec pa je bil usoden in je Brazilec je bil sploh prvič v profesionalni karieri nokavtiran. Neal je vpisal sedmo zmago pod okriljem UFC-ja in drugo zaporedno ter si že zamislil naslednjega nasprotnika, še enega Brazilca: "Iskreno povedano, želim se boriti z Gilbertom Burnsom. Res je, da je zadnjo borbo izgubil, a je še vedno v vrhu. Luque je šesti na lestvici izzivalcev, tako da bom sedaj verjetno jaz skočil na njegovo mesto in ne vem, kdo drug kot Burns bi lahko bil naslednji zame. Pred mano sta tako Belal (Muhammad) in Gilbert, a Belala sem že premagal, tako da naj bo moj naslednji nasprotnik Gilbert," je po borbi povedal Neal.

Za konec pa je sledila še poslastica v poltežki kategoriji med dvakratnim izzivalcem za naslov prvaka Thiagom Santosem in hitro vzpenjejočim se Jamalom Hillom. Oba borca sta zadnjo zmago v oktagonu vpisala proti Johnnyju Walkerju, a je Santos vmesl še izgubil proti trdoživemu Dagestancu Magomedu Ankalajevu. V prvi borbi, ki je bila namenjena predvsem začetnemu preverjanju terena je bil malenkost boljši Brazilec, predvsem na račun brc v noge in kontrole v oktagonu. V drugi rundi se je Američan prebudil in že nekoliko izmučenega Santosa začel kaznovati z ročnimi udarci. Po izenačenju v rundah se je v tretji Santos odločil za menjavo taktike, saj se je začel vse več posluževati rokoborbe. Hill je to izkoristil in Santosu, ki se je ob poskusih rušenj verjetno zelo izmučil, zadal nekaj dobrih udarcev iz klinča. Četrta runda se je začela povsem drugače od tretje, saj sta se borca podala v vsesplošni udarjaški spopad. Veliko bolje jo je prestal Hill, ki je zdržal vse Santosove udarce in po natanko dveh minutah Brazilca spravil v nokdavn. Delo je Američan dokončal z udarci na tleh in tako dosegel največjo zmago v karieri.

"Ne bi se branil borbe za naslov prvaka, imam dvakrat več zaključkov v UFC-ju od aktualnega prvaka ... Bomo videli ... Če se to ne zgodi, pa mislim, da bi bil dober naslednji nasprotnik zame Jan Blachowicz." je po borbi dejal Jamal 'Sladke sanje' Hill. UFC Fight Night Santos vs Hill je postal šele drugi dogodek v moderni UFC zgodovini, kjer je bilo na sporedu vsaj 10 borb in so se prav vse končale z zaključkom. Prvi tak dogodek je bil UFC Fight Night: Rockhold vs Bisping, kjer se je odvilo 11 borb in smo posledično lahko videli 11 zaključkov.

icon-expand Thiago Santos in Jamal Hill FOTO: Twitter - UFC