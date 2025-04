Hojak, Štarkel in Herkovič v Dubrovniku do medalje

Do polfinala se je v kategoriji do 81 kg prebil tudi Korošec Nace Herkovič , kjer ga je ugnal kasnejši zmagovalec Ukrajinec Mihajlo Svidrak . V repasažu je Nace Herkovič rešil kolajno z zmago nad Tychom Muhlackom z Nizozemske.

V četrtfinale so se uvrstili še Gašper Kokalj (do 66 kg), Jaka Kavčič (do 73 kg), Juš Mecilošek (do 81 kg) in Gal Bertalanić Žižek (do 100 kg). V ženski konkurenci sta se med najboljših osem prebili Maša Slavinec (do 52 kg) in Tara Janjić (nad 78 kg).

Judoiste zdaj čaka krajši premor, nato so na vrsti celinska prvenstva. Najboljši Evropejci bodo konec aprila nastopili v Podgorici, v konkurenci 440 tekmovalcev iz 47 držav, pa je zaenkrat prijavljenih tudi 11 Slovencev.

Prvo ime ekipe je olimpijka Kaja Kajzer (do 63 kg), lani srebrna na EP v Zagrebu, ki je po sezoni zamenjala kategorijo. Najboljšo formo je v uvodu v sezono pokazala druga olimpijka Metka Lobnik (do 78 kg). Na seznamu tudi obetavna Kaja Schuster (do 70 kg).