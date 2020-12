Holyfield že kmalu po stopinjah Tysona? London kliče ...

Ekshibicijski obračun Mika Tysonain Roya Jonesa Jr.ljubiteljev boksa ni pustil ravnodušnih, po besedah upokojenega angleškega boksarja Glenna McCroryja pa bi se lahko skupaj z njim v ring že v naslednjih mesecih vrnil Evander Holyfield. Mož, ki je v karieri kar dvakrat premagal "železnega" Tysona, se je upokojil leta 2011, a je na družbenih omrežjih že večkrat dokazal, da kljub 58 letom ohranja zavidljivo raven telesne kondicije.

Še pred potrjenim dvobojem Tyona in Jonesa Jr. so se pojavljale govorice, da bi se lahko Tyson udaril ravno s Holyfieldom, a se to na koncu ni zgodilo. Holyfield je nedavno celo dejal, da bi se v ring s Tysonom za njun tretji obračun vrnil za 25 milijonov dolarjev (20,77 milijona evrov), a zdaj se zdi, da se je dogovoril za malce manj odmeven spopad z McCroryjem, 56-letnim nekdanjim prvakom kruzerske kategorije po verziji IBF.

"Prava moč prihaja od znotraj. Kar iščemo, že imamo," je bil ob posnetkih treninga nedavno poetičen Holyfield: