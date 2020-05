Holyfield o dvoboju s Tysonom: Zakaj pa ne? Ljudje ne razumejo najinega odnosa

"Ali bi lahko prišlo do najinega vnovičnega dvoboja, me sprašujete? Da, zakaj pa ne," je v pogovoru za Sky Sports News uvodoma dejal 'The Real Deal', ki v isti sapi pozdravlja idejo o borbi z velikim rivalom. "Ljudje se vse preveč vračajo v leto 1997 in ta ugriz v uho. Po drugi strani pa sploh ne razumejo najinega odnosa. Midva z Mikom sva bila namreč del avtsajderske postave ameriške reprezentance daljnega leta 1984, ki se je borila za prosto mesto v ekipi za Olimpijske igre v Los Angelesu. Ta podatek vam zgovorno priča o tem, kako zahteven je bil amaterski boks v tistem obdobju. Konkurenca je bila huda, neizprosna in včasih kruta do marsikoga," se je v začetke rivalstva s Tyson vrnil Holyfield in dodal: "Ko je Tyson postal svetovni prvak v težki kategoriji, sem dojel, da lahko nekaj podobnega uspe tudi meni. Mnogi ne vedo, da sva bila z Mikom nekoč 'sparing partnerja' na treningih. Že takrat, pri rosnih 17 letih, je bil izredno fizično močan. Jaz sem bil sicer štiri leta starejši, kar pa se ni pretirano poznalo. Bil je zahteven nasprotnik, zelo zahteven."



Ob koncu je Holyfield poudaril: "Ne glede na najino preteklost, se z Mikom spoštujeva. Če bi prišlo do dogovora o borbi v dobrodelne namene, bi to bil pravi spektakel. Oba sva sicer že pošteno zakorakala v šesto desetletje življenja, a sva še vedno v dobri fizični kondiciji. Najina borba bi nedvomno popestrila to težko leto."