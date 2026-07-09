Boksar z golimi pestmi razbil nos nogometašu, po mesecu izpuščen iz pripora

Marko Martinjak velja za enega bolj prepoznavnih borcev v boksu z golimi pestmi, vendar njegovo javno podobo še vedno spremljajo polemike zaradi preteklih kazenskih postopkov in novega incidenta, ki se je zgodil 31. maja na tekmi malega nogometa, kjer mu je "zavrela kri". Po krajšem besednem obračunu je z glavo udaril Tomislava Markonjića, ki je moral zdravniško pomoč poiskati v KBC Zagreb. Tam so pozneje ugotovili, da je slednji utrpel hude telesne poškodbe. Preiskovalni sodnik je na predlog državnega tožilstva zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja Martinjaku odredil enomesečni pripor. Sodišče je zdaj ocenilo, da razlogov za nadaljnje zadržanje ni več, zato so borca iz pripora izpustili. Martinjak ima sicer tudi preteklost, povezano s kaznivimi dejanji. Leta 2018 so ga aretirali zaradi suma petih ropov in poskusa ropa na območju Zagreba.

Marko Martinjak FOTO: Instagram

Martinjak trdi, da ni kriminalec

Borec je na novinarski konferenci dejal, da incidenta ne zanika, zavrača pa podobo, ki se je, kot trdi, o njem ustvarila po aretaciji in bivanju v Remetincu. Dejal je, da je predvsem profesionalni športnik. "Nisem zločinec," je dejal Martinjak. Glede medijskih poročil o njegovi preteklosti je dejal, da so ga "mediji križali" zaradi tega, kar se je zgodilo pred desetimi leti.

Incident razdvaja javnost

Dogodek je razdelil hrvaško javnost. Poleg pripora je bil Martinjaku odvzet tudi šampionski pas organizacije Arena Golden Fight. Odločitev so pojasnili z besedami, da je njihova dolžnost zaščititi integriteto tekmovanja, ugled športnikov, partnerjev in navijačev.

Marko Martinjak FOTO: X