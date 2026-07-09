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Boksar z golimi pestmi razbil nos nogometašu, po mesecu izpuščen iz pripora

Ljubljana, 09. 07. 2026 17.19 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Marko Martinjak

Iz zagrebškega zapora Remetinec so po mesecu dni izpustili večkratnega svetovnega prvaka v boksu z golimi pestmi Marka Martinjaka, potem ko je v incidentu na tekmi malega nogometa povzročil hude poškodbe Tomislavu Markonjiću.

Marko Martinjak velja za enega bolj prepoznavnih borcev v boksu z golimi pestmi, vendar njegovo javno podobo še vedno spremljajo polemike zaradi preteklih kazenskih postopkov in novega incidenta, ki se je zgodil 31. maja na tekmi malega nogometa, kjer mu je "zavrela kri". Po krajšem besednem obračunu je z glavo udaril Tomislava Markonjića, ki je moral zdravniško pomoč poiskati v KBC Zagreb. Tam so pozneje ugotovili, da je slednji utrpel hude telesne poškodbe.

Preiskovalni sodnik je na predlog državnega tožilstva zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja Martinjaku odredil enomesečni pripor. Sodišče je zdaj ocenilo, da razlogov za nadaljnje zadržanje ni več, zato so borca iz pripora izpustili.

Martinjak ima sicer tudi preteklost, povezano s kaznivimi dejanji. Leta 2018 so ga aretirali zaradi suma petih ropov in poskusa ropa na območju Zagreba.

Marko Martinjak
Marko Martinjak
FOTO: Instagram

Martinjak trdi, da ni kriminalec

Borec je na novinarski konferenci dejal, da incidenta ne zanika, zavrača pa podobo, ki se je, kot trdi, o njem ustvarila po aretaciji in bivanju v Remetincu. Dejal je, da je predvsem profesionalni športnik.

"Nisem zločinec," je dejal Martinjak. Glede medijskih poročil o njegovi preteklosti je dejal, da so ga "mediji križali" zaradi tega, kar se je zgodilo pred desetimi leti.

Incident razdvaja javnost

Dogodek je razdelil hrvaško javnost. Poleg pripora je bil Martinjaku odvzet tudi šampionski pas organizacije Arena Golden Fight. Odločitev so pojasnili z besedami, da je njihova dolžnost zaščititi integriteto tekmovanja, ugled športnikov, partnerjev in navijačev.

Marko Martinjak
Marko Martinjak
FOTO: X

Na spletu se je pojavilo precej komentarjev, v katerih uporabniki zahtevajo strožjo kazen za Martinjaka. Eden izmed njih je zapisal: "Glede na to, da je profesionalni borec, gre za napad s hladnim orožjem, torej od enega do sedmih let zapora." Drugi uporabnik pa je komentiral: "Klasična huliganska zvijača odvisnika od drog – nekoga pretepeš, potem pa praviš: 'Žal mi je, ne bi smel, izzval me je.' Takšni ljudje morajo odgovarjati za svoja dejanja in nositi posledice svojih odločitev, četudi to pomeni iti na sodišče (kar je nadloga) in plačati 50 evrov."

Oglasili so se tudi nekateri športniki, ki so Martinjaku izrazili podporo in opozorili, da je po njihovem mnenju deležen preostrih odzivov.

Dinamov nogometaš Marko Soldo je na Instagramu izrazil podporo Martinjaku. Slednjemu v bran se je postavil tudi hrvaški boksar Alen Babić - Savage, ki je v posnetku na socialnih omrežjih dejal "Kaj ste vi naredili človeku, kot da bi ubil cel avtobus otrok, zavil s ceste in uničil vse. Mislim, katastrofa," je dejal in dodal, da je Martinjak dober človek.

Poleg omenjene dvojice je borcu podporo izrazil tudi podkaster in MMA trener Goran Babić - Hambi, ki je po odločitvi Tomislava Markonjića, da vloži tožbo, nanj naslovil ostre besede: "Kakšna pi**a od moškega (če se takšno smetje sploh lahko imenuje moški) moraš biti, da najprej izzivaš in se delaš frajerja, potem pa dobiš eno zaušnico in osvojiš turnir zaradi diskvalifikacije ter to še slaviš. Sprejmeš opravičilo, celo noč je vse v redu, fotografiraš se in spet praznuješ, potem pa se zjutraj zbudiš in si rečeš: 'Pa dajmo ga tožiti, mogoče bomo iz tega še kaj zaslužili,' ker si sicer navadna pi**a in klošar. Kakšna generacija jokic prihaja, to je neverjetno."

Marko Martinjak

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