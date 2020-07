Hud incident UFC zvezdnika: Mike Perry nokavtiral starejšega možakarja v baru

Video posnetek (spodaj), ki je ugledal luč sveta, razkriva, da se je incident zgodil v enem od barov v zvezni državi Teksas, kjer se je s svojim dekletom Latory Gonzales zabaval eden od bolj znanih UFC-jevih borcev Mike Perry.



Do tu vse lepo in prav, dokler se Perry ni začel najprej grdo prepirati z Gonzalesovo, vpijoč, da se ga je nekdo dotaknil in da ne bo zapustil bara, ker bi potem lahko nekdo poklical policijo. Čeprav je Perryja dekle skušalo prepričati, naj zapusti bar, je ta postajal iz minute v minute vse glasnejši in agresivnejši. Tedaj je do borca pristopil starejši možakar, že v naslednjem trenutku pa sta se začela prerivati, nakar je Perry s klasičnim nokavtom gospoda položil na tla. Avtor posnetka je poudaril, da je govora o včerajšnjem incidentu, kar pa uradno še ni potrjeno. Toda Perry je imel na sebi majico z napisom "UFC Fight Island", kar je dokaz, da gre za precej svež posnetek in posledično točno informacijo s strani avtorja posnetka.