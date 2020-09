Huda rivala Adesanya in Costa napovedujeta borbo, o kateri se bo govorilo še leta

Če k temu dodamo še dejstvo, da gre za še neporažena borca - Adesanya ima 19 poklicnih zmag, Costa pa 13 -, hitro pridemo do spoznanja, da nas v nedeljo zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času ( z neposrednim prenosom na Voyo od 4. ure naprej ) čaka spektakularen obračun. "Bilo je le vprašanje trenutka, kdaj se bodo okoliščine tako 'poklopile', da se bova s Costo udarila med seboj. Ni nobena skrivnost, da med nama že lep časa vlada zelo napet odnos, ki bo svoj vrhunec doživel ta konec tedna na Figth Islandu v Abu Dabiju. Za menoj je nekaj impresivnih zmag in prepričan sem, da bom tudi po dvoboju s Costo nadaljeval svoj zmagoviti niz," optimistično napoveduje Adesanya, nič manj optimističen na drugi strani pa ni niti brazilski zvezdnik.

"Pripravil ga bom do joka. Tako močno ga bom udarjal, da se ne bo zmogel zaščititi od mojih udarcev. Dolgo časa sem čakal na to priložnost in jo naposled le dočakal. To je moj trenutek, ki ga želim v popolnosti izkoristiti. Prepričan sem, da ga lahko premagam, saj sem v izjemni formi," razmišlja Costa in dodaja: "Zapomnite si, to bo borba za v anale. O njej se bo govorilo še leta po tem, ko bom dodobra premikastil gobezdača Adesanyo."

Da bo mera polna, bomo priča še enemu dvoboju za UFC šampionski pas poltežke kategorije, ki pa je zaradi napovedi dovčerajšnjega prvaka Jona Jonesa, da bo prestopil med 'težkaše', ostal brez lastnika. Za to edinstveno priložnost se bosta v oktagonu potegovala glavna izzivalca Dominick Reyes in Jan Blachowicz.