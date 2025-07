Hude obtožbe o nasilju na račun Fabjana, ki odgovarja: Nikogar nisem zlorabil

Omenjeni slovenski časnik se opira na zgodbo neimenovane tekmovalke in piše, da so bile klofute, udarci z bambusovo palico, brce, kričanje, zmerjanje, psihološke manipulacije in druga izkoriščanja avtoritete sestavni del treninga. Najhujše so obtožbe, da naj bi se sloviti trener juda Marjan Fabjan ob pregledu poškodbe ene od tekmovalk dotikal tudi po spolovilu.

Zdaj naj bi več tekmovalk razmere v klubu prijavilo policiji, kjer vsaj za zdaj primera niso ne potrdili ne zanikali. Tudi na Judo zvezi Slovenije od policije niso dobili potrditve primera, da bi ukrepali v skladu s svojimi akti. Uradno pa s strani tekmovalk na zvezi niso dobili nobene pritožbe. Generalni sekretar krovne slovenske zveze Aljaž Sedej pa je potrdil, da so seveda govorice in različne informacije prišle tudi do njih.

"Če so obtožbe resnične, je to seveda zelo slabo za judo," je novico komentiral predsednik zveze Bogdan Gabrovec. Fabjan je bil že v preteklosti znan po svojih nekonvencionalnih metodah na treningih in trdih prijemih ter delu. "Ostro pa zavračam kakršno koli spolno nasilje in spolne zlorabe," je za STA dejal Fabjan. V vseh letih v judu pa Fabjan trdi, da je bilo tudi nekaj simpatij in partnerstev: "Tudi moja sedanja partnerka je nekdanja judoistka."

O trdem delu na treningu in drugačnem pristopu kot v drugih klubih pa kot ogledalo nastavlja Lucijo Polavder, Tino Trstenjak, Ano Velenšek in Urško Žolnir, ki so na olimpijskih igrah med letoma 2004 in 2021 osvojile šest kolajn. "Judo zame ni hobi. Vse izrečene besede in vse, kar smo počeli, je bilo povezano z rezultatom," je še dejal Fabjan in zavrnil, da naj bi na treningih šel s svojimi metodami predaleč.

Sam zgodbo vidi vezano tudi na nasprotja, ki so se v zadnjih letih pojavila znotraj zveze, in pravi, da gre za novo zgodbo, ki bo delila slovenske judoiste na dva pola. In kot dodaja, se je zgodba pojavila ravno v času, ko tekmovalce čakajo nastopi na mladinskem evropskem in svetovnem prvenstvu ter kadetskem SP, kjer ima kar nekaj tekmovalk z dobrimi možnostmi za uspeh.

"Ne vem točno, kaj se pripravlja in zakaj. Vem pa, kdo tekmovalke nagovarja, a tega še ne bom povedal," je za STA še dejal Fabjan in o stanju v matičnem klubu dodal: "Ni me strah. Starši vedo, kako delajo trenerji v klubu in da pri večini ne gre le za rezultat, ampak tudi za vzgojo. Ta zgodba ne bo zrušila kluba in moje družine."