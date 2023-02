Hunt vstal od mrtvih in Richmana nokavtiral z enim udarcem

Lorenzo Hunt ostaja prvak poltežke kategorije organizacije Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). A 40-letni borec s Floride še zdaleč ni imel lahkega dela. Do nedavno začasni prvak poltežke kategorije Mike Richman je v uvodno rundo krenil odločno in nespornega prvaka dobro zdeloval, pol minute pred koncem prve runde pa ga je z levim direktom tudi poslal v nokdavn. A Hunt se je ob sodnikovemu štetju pravočasno pobral in Richman je imel na voljo še približno 12 sekund, da delo dokonča z nokavtom. A zgodilo se je povsem nepričakovano. Hunt se je ob prvi izmenjavi udarcev z odklonom odlično izmaknil Richmanovemu desnemu krošeju in ga z desnim direktom zadel naravnost na brado. Richman, ki bo po ogledu posnetka verjetno še najbolj presenečen nad tem, kako ga je močno ranjeni Hunt nokavtiral, je lahko le nezavesten obležal na tleh kvadratnega kroga (izvirno Squared Circle ).

V predzadnji borbi večera pa nekdanji izzivalec za naslov prvak UFC-jeve lahke kategorije Diego Sanchez na debiju v boksu z golimi pestmi enostavno ni bil kos nekdanjemu boksarju in nekoč tudi WBA-jevemu prvaku lahko-srednje kategorije Austinu Troutu. Slednji je Sancheza v približno sedmih minutah in pol borbe dovolj načel, da je bil zdravnik ob ogledu ran, ki so Sancheza popolnoma okrvavile, prisiljen borbo prekiniti.

Tudi drugi nekdanji član UFC-ja, ki je debitiral v kvadratnem krogu (izvirno Squared Circle), ni bil kos nasprotniku. Nekdanji profesionalni igralec ameriškega nogometa, borec v mešanih borilnih veščinah in boksar Greg Hardy je na premiernem nastopu v boksu z golimi pestmi doživel hladen tuš. Po precej izenačeni uvodni rundi je Josh Watson, za katerega je bila to tretja borba brez rokavic, precej višjega in težjega nasprotnika ranil tik pred samim koncem runde in Hardyja je rešil zvonec, ki označuje konec runde. V prvi izmenjavi udarcev v drugi rundi pa je Watson delo uspešno dokončal in Hardyja z levim krošejem nokavtiral.