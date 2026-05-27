Ilić poslal puščico proti Barbirju: Čas je, da FNC dobi pravega šampiona

Po Zadru se karavana FNC seli v beograjsko areno, ki vselej poskrbi za vroče navijaško vzdušje. Dodatno dimenzijo za publiko bo tokrat predstavljalo dejstvo, da se bosta v glavni borbi večera udarila Hrvat Đani Barbir in Srb Aleksandar Ilić. Barbir bo proti šest let starejšemu borcu branil šampionski naziv srednje kategorije, Ilić pa bo računal tudi na podporo domačih tribun: "Vedno se je lepo boriti pred publiko, ki te podpira. Lokacija borbe pa ne spreminja ničesar, imam toliko izkušenj, da vem, da si v kletki odvisen samo od sebe."

37-letni Srb je februarja na spektaklu FNC 27 že po dobrih 20 sekundah borbe prišel do nokavta nad Slovencem Miranom Fabjanom, tokrat se mu obeta daljša borba, kar pa ga ne skrbi: "Vem, da si ljudje ustvarijo mnenje, ko nekoga nokavtiraš na samem začetku. To mi je všeč, želim si, da moj nasprotnik misli, da ne morem zdržati celotne borbe, tukaj vidim svojo prednost," je dejal Ilić, ki je Fabjanu podal tudi kompliment na račun njegovega sobotnega nasprotnika. "Čas je, da FNC dobi šampiona, ki si ga zasluži, nekoga, ki bo aktiven tako športno kot poslovno. Z Đanijem je nemogoče razpravljati, s Fabjanom sem lahko vodil debato, z njim je to nemogoče."