Ilić poslal puščico proti Barbirju: Čas je, da FNC dobi pravega šampiona

Po Zadru se karavana FNC seli v beograjsko areno, ki vselej poskrbi za vroče navijaško vzdušje. Dodatno dimenzijo za publiko bo tokrat predstavljalo dejstvo, da se bosta v glavni borbi večera udarila Hrvat Đani Barbir in Srb Aleksandar Ilić. Barbir bo proti šest let starejšemu borcu branil šampionski naziv srednje kategorije, Ilić pa bo računal tudi na podporo domačih tribun: "Vedno se je lepo boriti pred publiko, ki te podpira. Lokacija borbe pa ne spreminja ničesar, imam toliko izkušenj, da vem, da si v kletki odvisen samo od sebe."
37-letni Srb je februarja na spektaklu FNC 27 že po dobrih 20 sekundah borbe prišel do nokavta nad Slovencem Miranom Fabjanom, tokrat se mu obeta daljša borba, kar pa ga ne skrbi: "Vem, da si ljudje ustvarijo mnenje, ko nekoga nokavtiraš na samem začetku. To mi je všeč, želim si, da moj nasprotnik misli, da ne morem zdržati celotne borbe, tukaj vidim svojo prednost," je dejal Ilić, ki je Fabjanu podal tudi kompliment na račun njegovega sobotnega nasprotnika. "Čas je, da FNC dobi šampiona, ki si ga zasluži, nekoga, ki bo aktiven tako športno kot poslovno. Z Đanijem je nemogoče razpravljati, s Fabjanom sem lahko vodil debato, z njim je to nemogoče."
"Joker" je povedal tudi anekdoto o svojem nasprotniku, ki je v smeh spravila vse prisotne na novinarski konferenci: "V vrtcu so ga menda klicali Đani Cro Cop, po legendarnem borcu Mirku Cro Copu. Menim, da bi morala Hrvaška pravno zaščititi ta legendarni priimek, ne morejo ga pripisati kar vsaki 'budali'. Ne morem verjeti, da okoli razlaga, da so ga v vrtcu tako klicali. Tukaj se vidi, da športa in življenja ne vidiva na isti način, zato je težko zgraditi neko izdatno napetost pred borbo."
Barbir je bil na srečanju pred sedmo silo vidno bolj umirjen kot njegov nasprotnik. Hrvata v Srbiji zagotovo čaka peklensko vzdušje, a to ga ne moti: "Nisem pod nobenim pritiskom, če kaj, sem zaradi tega, ker bo cela arena proti meni, še bolj motiviran. Nastrojenost publike bo zagotovo imela pozitiven učinek name," je povedal trenutni imetnik šampionskega pasu srednje kategorije. Nov borilni spektakel največje organizacije v regiji si boste lahko ogledali na VOYO. S prenosom začnemo ob 19.00.
Novinarska konferenca pred sobotnim spektaklom FNC 31
FNC 31, Beograd, sobota, 30. maj, seznam borb:
Srednja kategorija: Đani Barbir - Aleksandar Ilić
Težka kategorija: Darko Stošić - Greg Hardy
Velterska kategorija: Kamil Kraska - Ivica Trušček
Dogovorjena teža do 73 kg: Marko Bojković - Piotr Niedzielski
Dogovorjena teža do 80 kg: Vaso Bakočević - Hrvoje Sep
Poltežka kategorija: Tomislav Spahović - Valeri Atanasov
Lahka kategorija: Dobrošok Nabotov - Michal Figlak
Velterska kategorija: Stanislav Krofak - Aleksandar Janković
Dogovorjena teža do 80 kg: Igor Cavalcanti - Marek Jakimowicz
Velterska kategorija: Dalibor Dragojević - Khanbulat Irisbiev
Bantamska kategorija: Luka Pisarić - Oliwier Filipiak
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.