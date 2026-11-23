Osemintridesetletnemu kralju Ciganov so namreč diagnosticirali shizofrenijo, kar je v novem Netflixovem dokumentarcu razkrila njegova soproga Paris Fury. Tyson Fury je ob tem odkrito spregovoril o obdobju, ko je slišal glasove, ki so grozili njemu in njegovi družini, preživljal hude duševne stiske in trepetal, da bo preostanek življenja preživel zaprt v psihiatrični ustanovi. Pretresljiva pričevanja so del dokumentarnega filma Tyson Fury, katerega premiera je napovedana za petek, 27. novembra, in ki prinaša intimen vpogled v življenje enega najbolj prepoznavnih boksarjev današnjega časa. Poseben poudarek je namenjen obdobju po njegovi zgodovinski zmagi nad Vladimirjem Kličkom leta 2015, ko je Fury s prestola vrgel dolgoletnega vladarja težke kategorije in sam zasedel svetovni vrh.

Navidezna sreča Tysona Furyja, ki je v novem Netflixovem dokumentarcu razkril marsikatero šokantno podrobnost iz svojega zasebnega življenja. FOTO: Profimedia

To je bil trenutek, ki bi mu moral prinesti največje življenjsko zadoščenje, a namesto da bi užival v športnem uspehu, je britanski težkokategornik postopoma tonil v resno duševno krizo. Spopadal se je z depresijo ter čezmernim uživanjem alkohola in drog, njegovo stanje pa se je sčasoma tako poslabšalo, da je začel doživljati zastrašujoče prisluhe in privide, ki jih ni več ločil od resničnosti. Ko je govoril o tem obdobju, je Fury priznal, da z besedami težko opiše razsežnosti trpljenja, ki ga je prestajal. "Z besedami ni mogoče opisati teme, v kateri sem se znašel. Bilo je, kot bi živel v samih globinah pekla. Stoodstotno sem bil prepričan, da bom končal v sobi z oblazinjenimi stenami in zaklenjenimi vrati. To me je zelo skrbelo," je Fury zaupal v dokumentarcu.

Tyson Fury ne skriva, da že vrsto let trpi za duševnimi motnjami. FOTO: AP

Kritične razmere so dosegle vrhunec junija 2016, ko so Furyja zaradi suma srčnega infarkta nujno prepeljali v bolnišnico. Njegova soproga Paris se je spomnila trenutka, ko je prispela tja in moža našla v stanju skrajnega strahu. "Ko sem prišla, je Tyson ležal tam, priključen na različne aparate in obdan z žicami. Videti je bil neznansko prestrašen. Rekel mi je: 'Spravi me od tod. Za vsem tem stojijo iluminati. Ne morejo me utišati, zato me bodo ubili'," se je spomnila Paris. Fury je takrat preživljal hudo duševno stisko, ki so jo spremljali paranoidna prepričanja in slušne halucinacije. V dokumentarcu je opisal, kako je verjel, da ga glasovi nagovarjajo celo po radiu ter grozijo njemu in njegovim bližnjim. "Radio se je začel pogovarjati z mano. Vodil je celoten pogovor in govoril: 'Nihče ni nedotakljiv. Kadar koli te lahko dosežemo. Če se ne boš vedel, kot je treba, ti bomo ubili očeta'. Mislil sem, da so me zastrupili z antraksom. Spraševal sem se, ali sem sploh zares tam ali pa sem morda že mrtev."

Tyson Fury s trenerjem Sugarhillom Stewardom in očetom Johnom Furyjem (desno), ki za sinove duševne težave vrsto let ni želel niti slišati. Danes mu je zaradi tega zelo žal. FOTO: AP

Njegova soproga ni skrivala, kako zelo so jo takšni trenutki vznemirili. "Zanj me je bilo grozljivo strah," je priznala Paris. Zdravniki so ji takrat pojasnili, da sumijo, da Fury doživlja hud duševni zlom, nato pa so ga napotili na psihiatrično oceno. Britanski boksar se je spomnil pogovora s strokovnjakinjo, ki mu je zastavila ogromno vprašanj o njegovem duševnem stanju. "Takrat sem odšel k psihiatrinji. Zastavila mi je milijon vprašanj. Imel sem vse, kar je naštevala – depresijo, tesnobo, bipolarno motnjo," je povedal Fury. Paris je zatem razkrila tudi diagnozo shizofrenije in priznala, da sprva sploh ni razumela, za kakšno motnjo gre. Njen prvi odziv so zaznamovali predsodki o duševnih boleznih, kar je med pogovorom tudi sama priznala.

Tyson Fury z ženo Paris Fury, ki je v Netflixovem dokumentarcu večkrat priznala, da so ji bile duševne motnje do nedavno španska vas. FOTO: Profimedia

"Diagnosticirali so mu blago obliko shizofrenije. Niti takrat še nisem dojela, kaj to pomeni. Pomislila sem: 'Ma daj, ne bodi smešna, o čem vendar govori? Shizofrenijo imajo manijaki.' Niti za bipolarno motnjo nisem vedela, kaj je. Ko pa mi je nekdo razložil, za kaj gre, sem si rekla: 'Pa saj, to je čisto on'." Fury je sicer že prej javno spregovoril o boju z depresijo in bipolarno motnjo, vendar njegovo najnovejše pričevanje razkriva še dodatno razsežnost zdravstvenih težav, s katerimi se je spopadal v najuspešnejšem obdobju svoje boksarske kariere. Zanimivo je tudi, da so se prvi znaki njegove duševne ranljivosti po njegovem lastnem priznanju pojavili že v zgodnjem otroštvu. Fury trdi, da je občutke močne tesnobe doživljal veliko prej, preden je postal poklicni boksar.

Tyson Fury (desno) je kljub številnim uspehom in osvojenim šampionskim pasovom v zakulisju preživljal pravo nočno moro. FOTO: AP

"To ni bilo nič novega. Ko sem bil star 25 ali 26 let, sem mislil, da se šele zdaj res težko spopadam z vsem skupaj, a v resnici sem se boril vse življenje. Spomnim se, da sem čutil tesnobo, čeprav se ni obetalo nič slabega. Star sem bil komaj pet ali šest let." Britanec je ob tem opisal, kako je bil kot deček izrazito zaprt vase in čustveno občutljiv, kar je bilo v ostrem nasprotju z okoljem, v katerem je odraščal. Izhaja namreč iz družine z dolgo boksarsko tradicijo, v kateri sta fizična in psihična trdnost veljali za eno najpomembnejših moških vrlin. "Kot otrok sem bil precej sramežljiv. Odkar pomnim, sem bil čustveno zelo nestabilen. Spomnim se, kako sem se kot majhen skrival v omari in razmišljal, da se bo zgodilo nekaj strašnega." Njegov oče John Fury, nekdanji poklicni boksar, je prav tako sodeloval v dokumentarcu in priznal, da takrat ni znal prepoznati resnosti sinovih težav. Še več, odkrito je povedal, da je takšne znake pogosto spregledal, ker se niso ujemali z njegovim pojmovanjem moškosti.

Z Anthonyjem Joshuo se bo Fury pomeril 11. decembra v Cardiffu. FOTO: AP

"Nisem hotel videti depresivnega otroka. Tudi če sem kaj takega opazil, temu nisem posvečal pozornosti. Danes razumem, da je to strašna bolezen. Tudi sam trpim za njo," je dejal John. Fury je pojasnil, da se v njegovi družini o čustvih skoraj nikoli niso pogovarjali, kazanje ranljivosti pa nikakor ni bilo nekaj, kar bi spodbujali. "Ko sem odraščal, v naši družini ni bilo kakšnega pretiranega izkazovanja ljubezni. Vsi so bili trdni in nihče ni kazal čustev. Kot je rekel 50 Cent: 'Ne kaži ljubezni, ker bi te ljubezen lahko ubila'." Po letih hudih težav je Fury vendarle našel pot do okrevanja in vrnitve v profesionalni boks. V dokumentarcu se je spomnil trenutka, ko se je soočil s svojim stanjem ter se odločil poiskati pomoč in znova prevzeti nadzor nad svojim življenjem. "Prosil sem Boga: 'Tega ne zmorem več sam. Potrebujem tvojo pomoč'. In natanko takrat se je začela moja vrnitev."

Tyson Fury je dolga leta veljal za brezobzirnega in bahatega boksarja. FOTO: Profimedia

Vmes se je vrnil na največji boksarski oder, znova osvojil naslov svetovnega prvaka in nanizal vrsto velikih zmag, vendar boj z duševnimi stiskami ni kar tako izginil. Po navedbah britanskih medijev Fury še danes redno obiskuje psihiatra, tudi med pripravami na prihajajoči spopad z Anthonyjem Joshuo. Prav ta dvoboj je še dodatno zaskrbel njegovega očeta Johna, ki je že prej odkrito priznal, da si dveh britanskih velikanov ni želel videti na nasprotnih straneh ringa. Meni namreč, da bi poraz lahko imel hude čustvene posledice za oba, pri čemer je posebej poudaril Tysonovo zgodovino duševnih težav. "Oba sta večja od samega boksa in te prireditve. Upam, da do te borbe nikoli ne bo prišlo. Poraženec se bo soočil s tolikšno količino kritik, da jim morda ne bo kos." John je pri tem šel celo tako daleč, da je predlagal, naj Fury in Joshua preprosto stopita v ring, si sežeta v roke, se objameta in odpovesta medsebojnemu obračunu. Kljub temu je težko pričakovani britanski spektakel napovedan za 11. december na stadionu Principality v Cardiffu, kjer se bosta nekdanja svetovna prvaka po letih medsebojnih izzivanj in propadlih pogajanj končno udarila med seboj.

Tyson Fury še dandanes obiskuje psihiatrično bolnišnico za pomoč pri premagovanju duševnih motenj. FOTO: AP