Borilni športi

Imane Khelif vnovič poudarila, da ni transspolna oseba: Imam ženske hormone

Alžir, 05. 02. 2026 12.21 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Zlato odližje za alžirsko boksarko Iman Helif

Olimpijska prvakinja v boksu Imane Khelif je v pogovoru za francoski športni dnevnik L'Equipe razkrila, da je bila pred pariškimi olimpijskimi igrami na hormonski terapiji za znižanje ravni testosterona. Alžirka se je na igrah leta 2024 znašla v središču polemik o spolu, zdaj pa si želi v Los Angelesu leta 2028 ubraniti naslov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Imane Khelif je vnovič poudarila, da ni transspolna oseba. "Imam ženske hormone," je dejala v sredinem pogovoru za časnik. "In ljudje tega ne vedo, a pred tekmovanji sem se podvrgla hormonskemu zdravljenju za znižanje ravni testosterona," je dodala.

Boksarka je tudi potrdila, da ima gen SRY, ki se nahaja na kromosomu Y in označuje moškost. "Da, in to je naravno," je dejala in dodala, da je "obkrožena z zdravniki, profesor me spremlja ... Za kvalifikacijski turnir za pariške igre, ki je potekal v Dakarju, sem znižala raven testosterona na nič".

Tako kot Tajvanka Lin Yu-ting, ki je na pariških igrah prav tako osvojila zlato, se je Khelif znašla v središču razprave o spolu, ki je pritegnila tudi komentarje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in avtorice knjižne uspešnice Harry Potter J. K. Rowling.

Lin Yu-ting
Lin Yu-ting
FOTO: Profimedia

"Spoštujem vse in spoštujem Trumpa. Ker je predsednik ZDA. Vendar tudi on ne more izkrivljati resnice. Nisem transspolna ženska, sem dekle. Vzgojena sem bila kot dekle, odraščala sem kot dekle, ljudje v moji vasi so me vedno poznali kot dekle," je dejala zdaj 26-letna boksarka, ki namerava tekmovati tudi na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu.

Obenem se zaveda, da se bo morala strinjati z obveznim testiranjem spola, ki ga je uvedla Svetovna boksarska zveza (WB), organizacija, ki jo priznava Mednarodni olimpijski komite (Mok). Khelif pravi, da je pripravljena na to. "Če bom morala na naslednjih igrah opraviti test spola, ga bom. S tem nimam težav," je dejala in dodala: "Sicer pa sem ta test že opravila. Stopila sem v stik s krovno zvezo WB, poslala sem jim svoje zdravstvene kartoteke, hormonske teste, vse. Vendar nisem prejela nobenega odgovora. Ne skrivam se, testov ne zavračam."

Iman Khalif
Iman Khalif
FOTO: AP

Khelif je dejala, da je odločitev v rokah zdravnikov in profesorjev, vendar je izjavila: "Vsi imamo drugačno genetiko, različne ravni hormonov. Nisem transspolna oseba. Moja drugačnost je naravna. To sem jaz. Nisem storila ničesar, da bi spremenila način, kako me je ustvarila narava. Zato se ne bojim."

"Želim postati prva oseba v alžirskem športu, ki bo uspešno ubranila svoj olimpijski naslov," je napovedala boksarka, ki se ni borila vse od iger v Parizu, saj ji je krovna zveza preprečila nastop na lanskem svetovnem prvenstvu, ker ni opravila na novo uvedenega kromosomskega testa.

boks

