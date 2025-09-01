Imane Khelif zaradi obveznega testa spola s pritožbo na Cas

Svetovna boksarska zveza (WB) je nedavno uvedla obvezne teste spola za moške in ženske, ki želijo tekmovati na njihovih tekmovanjih. "Politika je zasnovana tako, da zagotavlja varnost vseh udeležencev in enake konkurenčne pogoje za moške in ženske," je sporočila Svetovna boksarska zveza.

Vsi športniki, ki želijo sodelovati na tekmovanju Svetovne boksarske zveze, bodo morali enkrat v življenju opraviti test PCR z verižno reakcijo s polimerazo, genetskega presejalnega testa, da se določi njihov spol ob rojstvu in njihova upravičenost do tekmovanja.