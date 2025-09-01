Svetli način
Borilni športi

Imane Khelif zaradi obveznega testa spola s pritožbo na Cas

Lozana, 01. 09. 2025 19.23 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
16

Alžirska boksarka Imane Khelif, olimpijska prvakinja iz Pariza 2024, je vložila pritožbo na športno razsodišče Cas v Lozani zaradi nedavne odločitve krovne boksarske zveze za obvezne teste spola na tekmovanjih.

Svetovna boksarska zveza (WB) je nedavno uvedla obvezne teste spola za moške in ženske, ki želijo tekmovati na njihovih tekmovanjih. "Politika je zasnovana tako, da zagotavlja varnost vseh udeležencev in enake konkurenčne pogoje za moške in ženske," je sporočila Svetovna boksarska zveza. 

Vsi športniki, ki želijo sodelovati na tekmovanju Svetovne boksarske zveze, bodo morali enkrat v življenju opraviti test PCR z verižno reakcijo s polimerazo, genetskega presejalnega testa, da se določi njihov spol ob rojstvu in njihova upravičenost do tekmovanja.

Imane Khelif
Imane Khelif FOTO: AP

Razprava o upravičenosti do spolne enakosti je pritegnila veliko pozornosti na lanskih olimpijskih igrah v Parizu, kjer sta Imane Khelif in tajvanska boksarka Lin Yu-ting osvojili zlati medalji, potem ko jima je Mednarodni olimpijski komite (Mok) dovolil tekmovati.

Prav Khelif bo zdaj to odločitev krovne zveze izpodbijala na Casu. Ta je danes sporočil, da je Alžirka vložila pritožbo na to pravilo, potem ko zaradi njega ni mogla nastopiti na tekmovanju v Eindhovnu v začetku avgusta. V pritožbi Alžirka tudi zahteva, da ji Cas omogoči nastope na bližnjem svetovnem prvenstvu v Liverpoolu, ki se bo začelo že 4. septembra, tudi brez opravljenega testa.

boks cas imane khelif
KOMENTARJI (16)

ZIPPO
01. 09. 2025 21.05
+2
Hahahaha odklenkalo ji/mu je! 🤦🤣🤣
ODGOVORI
2 0
Luka40
01. 09. 2025 21.02
+1
Če bi res bil ženska kot trdi, da je se nebi imel kaj bati testiranja!!
ODGOVORI
1 0
Midelamodrugace
01. 09. 2025 21.00
In kje so bejbe ki tak test naredijo ?
ODGOVORI
0 0
natas999
01. 09. 2025 20.55
+2
kwa je to
ODGOVORI
2 0
ZIPPO
01. 09. 2025 21.05
Še sam ne ve🤣🤣
ODGOVORI
0 0
rahlo_nepristranski
01. 09. 2025 20.51
+5
Pravilno, tem urednikom na tej spletni strani se je pa že čist odpelalo, podpirajo evtanazijo, splav in legalizacijo drog ter nastop moških v ženskih športih... katastrofa ste postali, zdaj me pa izbrišite tako kot ste mi že zadnjih 20 objav
ODGOVORI
5 0
DasaizDalasa
01. 09. 2025 20.48
+2
Ko bodo tega tipa pregledali bodo v hlačah našli nekaj zanimivega.
ODGOVORI
2 0
Jani.
01. 09. 2025 20.44
+3
Det se spreneveda. Po faci GA vidiš, da je det!
ODGOVORI
3 0
Maxx365
01. 09. 2025 20.34
+7
Le zakaj se tako upira pregledu mednožja, če pa pravi da je ženska že od rojstva? Imam občutek, da bo po pregledu vrnil vsa odličja do sedaj.
ODGOVORI
7 0
jurist
01. 09. 2025 20.45
+2
Točno tako. Če gre za enkraten test v življenju ga pač greš delat in je to to.
ODGOVORI
2 0
anko46
01. 09. 2025 20.31
+6
Zanimivo. Vsa ta leta je pravil, da za njega ni problem narediti testa, saj je ženska. Naj vrne medaljo iz OI.
ODGOVORI
6 0
ptuj.si
01. 09. 2025 20.30
+6
Ne pišite več boksarka, ker on je boksar.
ODGOVORI
6 0
galeon
01. 09. 2025 20.29
+7
Edino pravilno. Se neuspešni boksarčki nimajo kaj prelevit v žensko in tam bit uspešen.
ODGOVORI
7 0
FRPuma
01. 09. 2025 20.29
+7
Zelo očitno je Alžirec. In ostal bo tako do konca svojih kosti.
ODGOVORI
7 0
JAZsemTI
01. 09. 2025 20.22
+8
Zakaj “ji” je tak problem opraviti ta test?!😏
ODGOVORI
8 0
Sixten Malmerfelt
01. 09. 2025 20.17
+11
končno bodo ustavili te moške, preoblečene v ženske!
ODGOVORI
11 0
