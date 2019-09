In kje so brazgotine? Obraz Nurmagomedova po borbah je brez praske ...

"Še en dokaz dominacije Khabiba Nurmagomedova nad konkurenco je Dagestančev izgled po vseh njegovih borbah," med drugim pišefightsite. V UFC-ju jih je 31-letni borec imel točno ducat in to "proti različnim tipom nasprotnikov". "Poleg tega, da je vsakič znova borbe končal zmagovalno, je dovolj zgovoren tudi pogled na njegov obraz po dvobojih. Na njem skorajda ni sledu udarcev tekmecev," je še "opazil" fightsite.

Dustin Poirier je bil po dveh rundah in pol prisiljen predati dvoboj in Khabib Nurmagomedov je brez večjih težav še drugič zapored ubranil naslov najboljšega 'lahkokategornika' na svetu.

Michael Johnson, Edson Barboza, Gleison Tibau, Al Iaquinta, Conor McGregor, Dustin Poirier in mnogi drugi.

Borba na nogah naj bi bila, takšno je vsaj splošno mnenje strokovnjakov, slabša stran repertoarja žilavega Dagestanca. "In prav tu naj bi vendarle prejemal udarce, ki bi se morali poznati na obrazu. A se ne. Nurmagomedov iz kletke pravzaprav še nikdar ni odšel z vidnimi znaki na obrazu. On nima prav nobene brazgotine, kar potrjuje fotografije njegovega obraza po vseh dvanajstih borbah. Je skorajda brez praske," zaključuje fightsite.

To je spisek borcev, ki so izzivali nepremagljivega Dagestanca in, ki niso pustili pečata na njegovem obrazu. Bo v tem bolj uspešenTony Ferguson, ki je naslednji v vrsti izzivalcev Khabiba Nurmagomedova?