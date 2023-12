Izjemni Inoue premagal Tapalesa in postal nesporni prvak

Japonski boksar Naoya Inoue je leto 2023 zaključil v izjemnem slogu. 30-letnik je v Tokiu premagal Filipinca Marlona Tapalesa in s tem naslovom organizacij WBC in WBO dodal še pasova organizacij WBF in IBF. Inoue je po šampionskem stažu v bantamski kategoriji tako postal še nesporni prvak superbantamske kategorije vseh večjih organizacij.

Naoya Inoue je pred dobrim letom dni združil vse šampionske pasove prvaka v bantamski kategoriji, nato pa se preselil v superbantamsko kategorijo, kjer je takoj dobil priložnost boriti se za naslov prvaka. Konec julija se je 'The Monster' pomeril z do tedaj neporaženim Stephenom Fultonom in v eni najboljših predstav leta v osmi rundi slavil s tehničnim nokavtom ter tako postal prvak organizacij WBC in WBO.

Po Inouejevi zmagi nad Fultonom je bilo takoj jasno, s kom se bo v naslednjem dvoboju pomeril izvrstni Japonec, saj je prvak organizacij WBA in IBF Marlon Tapales vstopil v ring in se spoštljivo soočil z japonskim zvezdnikom. 31-letnemu Tapalesu sicer veliki dvoboji niso tuji, nazadnje je aprila presenetil z zmago nad do tedaj neporaženim Murodjonom Ahmadalijevom, s katero je osvojil naslova prvaka organizacij WBA in IBF.

A tokrat Tapalesu ni uspelo pripraviti presenečenja, saj ni bil kos izjemnemu Inoueju. V prvih dveh rundah sta bila borca zelo previdna, vseeno pa je veliko več zadeval favorizirani Inoue. V tretji rundi je Japonec počasi začel načenjati Filipinca, v četrti pa je Inoue Tapalesa dodobra zdelal z udarci v telo, s katerimi ga je prisilil, da spusti gard, nato pa ga je kaznoval z udarci v glavo. Z enim izmed njih je Tapalesa poslal tudi v nokdavn, filipinskega borca pa je potem, ko se je pobral, rešil zvonec, ki je označil konec runde. V peti rundi sta ste borca spustila v izmenjavo močnih udarcev, v kateri sta oba zadevala. Precej več škode je nasprotniku sicer zadal Inoue, a tudi Tapales je nekajkrat na čisto zadel Japonca.

V šesti in sedmi rundi je tempo nekoliko padel, saj sta oba čakala na udarce nasprotnika in pripravljala protiudarce. Nekoliko bolj aktiven je bil celo Tapales, ki je, kot kaže, dobro prenesel močne udarce nasprotnika in ga prisilil, da se bori na krajši razdalji. V osmi rundi pa je pobudo znova začel prevzemati Inoue, ki je imel največ težav z obrambnim položajem nasprotnika, a je rundo pozneje z močnimi udarci znova načel filipinskega boksarja. V deseti rundi je 'The Monster' le dokončal delo. Šolski desni direkt je Tapalesa drugič v borbi poslal na tla in tokrat se Filipinec ni pravočasno pobral. Inoueju je po bantamski uspelo združiti še vse šampionske pasove superbantamske kategorije.

