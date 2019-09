Iz oči v oči: Joshua in Ruiz pripravljena na povratni obračun

Andy Ruiz je junija v newyorški areni Madison Square Garden pripravil eno izmed največjih presenečenj v zgodovini športa, ko je v sedmi rundi obračuna premagal britanskega boksarja Anthonyja Joshuo, ki do takrat v svoji profesionalni karieri še ni poznal poraza. Američan mehiških korenin, ki se je po uspehu polastil štirih pasov svetovnega prvaka, zatrjuje, da pasov 7. decembra nima namena predati. "Ne želim si zgolj petnajstih minut slave. Želim si, da moja vladavina traja. Moj cilj je, da na vrhu ostanem še nekaj let. V puščavi se bosta soočila dva izjemna boksarja težke kategorije. Obljubam vam spektakel. Vem, da si Anthony želi maščevanja, zavedam se, kako trdo trenira, a ga bom znova presenetil," je prepričan Ruiz, ki je Joshui v New Yorku odvzel pasove različic IBF, WBA, WBO in IBO. Samozavestni Ruiz, ki mu stavnice za uspeh znova pripisujejo minimalne možnosti, je prepričan v svoj uspeh. "Zmagal sem v ZDA in zmagal bom v Savdski Arabiji. Kasneje bom zmagal še v Mehiki," je o morebitnem prizorišču tretjega obračuna namignil 29-letni Kalifornijčan.