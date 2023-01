Iz tabora Teixeire mirijo: Rane so zgolj površinske

Glover Teixeira je pred domačimi gledalci v Riu de Janeiru želel na najboljši možen način zaključiti legendarno kariero in drugič osvojiti šampionski pas poltežke kategorije. 43-letnemu Brazilcu se to ni izšlo, saj je bil Jamahal Hill za razred boljši tekmec, Teixeiro pa je pred predčasno prekinitvijo rešila samo njegova neverjetna trdoživost. "To je neverjetno, ta mož je, kot da bi bil grajen iz opek. Ne poznam borca, ki bi lahko prejel toliko udarcev in ostal na nogah. Nikdar se v borbi ni nehal boriti," s pohvalami na račun Brazilca ni skoparil novopečeni prvak poltežke kategorije Hill.

Teixeira je v 25 minutah borbe prejel neverjetnih 232 močnih udarcev, od katerih jih je bilo kar 180 v glavo. Posledice prejetih udarcev so bile po borbi vidne tudi na njegovem obrazu: dve veliki rani pod očmi ter (verjetno) zlomljen nos. Nekdanjega prvaka kategorije do 93 kilogramov so seveda prepeljali v bolnišnico, kjer so rane oskrbeli, njegov manager Jorge Guimaraes pa je za spletno stran MMA Fighting zaupal, da so rane samo 'površinske'. "Utrpel je manjšo poškodba nosu, a to bodo pregledali, ko se vrne v Connecticut. Razen tega je vse v redu. Nekaj časa je bil v bolnišnici, a odlično so ga oskrbeli," je zaupal Guimaraes.

Teixeira, ki je v svoji karieri v 42 borbah zbral 33 zmag, je po borbi povedal, da se bo zdaj osredotočil na trenersko delo in bo pomagal aktualnemu prvaku srednje kategorije Alexu Pereiri.