Izjemen uspeh slovenskega boksa, Nejc Petrič bronast v Frankfurtu

A pojdimo po vrsti. Petrič se je v prvem krogu pomeril s precej izkušenejšim Poljakom Marcinom Chudobinskim . Izziva se ni ustrašil, z agresivnim pristopom je presenetil tekmeca in poskrbel za presenečenje, ki so ga opazili tudi pri Evropski boksarski zvezi (EUBC). "Za Slovenca Nejca Petriča je Brandenburg Youth Cup šele prvo veliko tekmovanje, a je v Frankfurtu že presegel vsa pričakovanja … Slovenec je na nemški turnir prišel z željo po nabiranju mednarodnih izkušenj, a je turnir začel s presenetljivo zmago in se uvrstil med zadnjih osem," so zapisali na uradni spleti strani EUBC. Njegova zmaga je, kot kaže, nagnala strah v kosti tudi njegovemu naslednjemu tekmecu. Litovec Erikas Lauriketis se enostavno ni želel spustiti v izmenjave in vseskozi iskal prekinitev borbe s klični. Petrič je tako po mnenju štirih sodnikov dobil vse tri runde in se prepričljivo prebil v polfinale, kar je pomenilo, da ima zagotovljeno najmanj bronasto kolajno.

Nejc Petrič je na turnirju pod okriljem Aibe (Mednarodne boksarske zveze) poskrbel za nov lep uspeh slovenskega amaterskega boksa. Član ekipe Golden Gloves Gym je namreč v kategoriji do 64 kilogramov osvojil bronasto kolajno in potrdil, da je pred njim še svetla prihodnost. Uspeh 17-letnega Ljubljančana je še toliko večji, saj je bilo v njegovi kategoriji nasploh največ borcev izmed vseh kategorij na mladinskem turnirju Brandenburg Cup. Nastopalo je kar 17 boksarjev iz 15 različnih držav, mladega slovenskega predstavnika pa je v polfinalu zaustavil šele poznejši zmagovalec.

V polfinalu ga je čakal najtežji tekmec doslej, Ilja Šakirov. Ruski državni prvak z več kot 100 amaterskimi borbami. "Prvo rundo mi je šlo zelo dobro, zadeval sem ga, videl sem luknje v njegovi obrambi. Pritiskal sem nanj, bilo je super in mislim, da sem prvo rundo dobil. V drugi rundi pa me je nekajkrat zadel z udarci v telo in sodnik je menil, da je potrebno borbo prekiniti. Sam se ne bi strinjal s tem, saj je bilo samo 10 sekund pred koncem runde. A nič ne moremo. To je sodniška odločitev in to odločitev spoštujem," je borbo športno opisal Petrič, ki je kljub porazu dokazal, da se lahko kosa tudi s precej izkušenejšimi borci: "Ta medalja zame pomeni, da sem na pravi poti. Dokazal sem, da lahko boksam z borci, ki imajo že več kot 100 borb. Sam jih imam šele 12. Verjamem, da ko bom sam prišel do takšnega števila borb, bom še boljši in bom lahko osvojil tudi zlato medaljo."

"Presenetila me je njegova psihična zrelost"

Nad uspehom Petriča je navdušen tudi njegov trener Andraž Ciuha, ki si je pred turnirjem želel predvsem, da bi njegov varovanec občutil, kako je nastopati na velikih evropskih turnirjih. "Moj načrt je bil, da bi Nejc zmagal eno borbo. Že to bi bil namreč velik dosežek. Čeprav imamo Slovenci že kolajne z Aibinih turnirjev, na večini turnirjev naši borci redko zmagajo več kot eno borbo. Želel sem, da dava vse od sebe. Jaz s pripravo taktike za dvoboj, on s predstavo v ringu. Nisva imela nikakršnih načrtov, želela sva se lotiti le vsake borbe posebej. Po zmagi v prvi borbi sva se tudi v drugo podala z enako miselnostjo. Na borbo sva se dobro pripravila. Pogledal se posnetke borca iz Litve, pripravil taktiko, ki sva jo morala sicer skozi borbo spremeniti, saj se enostavno tekmec ni želel boriti. To je Nejcu uspelo in sledilo je veliko slavje, saj je bilo jasno, da je vsaj bronasta kolajna tukaj," za 24ur.com pove Ciuha, ki svoje boksarsko znanje deli tudi v vlogi strokovnega komentatorja na VOYO.