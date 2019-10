Izjemna Kocijeva do naslova svetovne prvakinje med mladinkami

V že tako polno malho izjemnih dosežkov naših športnikov in športnic ter športnih kolektivov bomo dodali novo junakinjo v deželi na sočni strani Alp.



Izjemno nadarjena Nastasija Koca je namreč na mladinskem svetovnem prvenstvu v turški Antalyji osvojila zlato medaljo v tajskem boksu, potem ko je na poti do samega vrha gladko opravila najprej z iraško, nato pa še po vrsti z ameriško, poljsko in naposled še s poljsko predstavnico Nikolo Blakala. V kategoriji do 63 kg torej ni imela prav konkurence in je tako lanskemu evropskemu zlatu dodala še svetovnega.