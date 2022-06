Izjemno: Kozinova nova svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji

Ema Kozin si je pred tem lastila naslova v srednji in supersrednji kategoriji.

Tokrat je slovenska boksarka potrdila vlogo favoritinje in po sodniški prekinitvi v sedmi rundi predčasno dobila dvoboj.

"Že v prvi rundi sem začutila, da sem močnejša od Szabadosove. To je hitro spoznala tudi Szilvia, ki se je začela umikati, kar sicer ni v njeni navadi. Izkazala se je tudi za zelo trpežno, saj je dobro prenašala moje udarce. V šesti rundi sem po navodilih svojih trenerjev Rudija Pavlina in Redža Ljutića malo spremenila taktiko. Pogosteje sem začela sprožati direkte, ki so pri tekmici povzročili precej škode. V sedmi rundi sem nato zlomila njen odpor," je za časnik Delo pojasnila slovenska šampionka.