Izzivalec Miller z 'volkovi, medvedi in tigri' poslal ostre puščice Joshui

Jarrell Miller je šel še dlje z izjavo, da se mu zdi Tyson Fury "bolj podoben prvaku težke kategorije" kot Anthony Joshua. 29-letni Britanec, ki je poenotil naslove težke kategorije, se bo z Millerjem 1. junija udaril v slovitem newyorškem Madison Square Gardnu. Otočan je po mnenju stavnic jasen favorit, čeprav bo debitiral na ameriških tleh in se spopadel s še nepremaganim tekmecem.

"V mojih očeh je (Fury, op. a.) nekdo, ki mu je šlo dobro na in izven ringa," je Millerja citiral BBC. "Tu je že nekaj časa, spopadel se je z nekaterimi težavami izven ringa in se prebil nazaj med kandidate, zato se mi zdi drugačen."

'Ko hodiš v zasebno šolo in spoznaš, da so tam zunaj volkovi, medvedi ...'

Fury, nekdanji prvak težke kategorije, se je z nepremaganim lastnikom pasu po verziji WBC Deontayem Wilderjempomeril decembra v Los Angelesu, njun obračun pa se je kontroverzno končal brez zmagovalca. Borba z Wilderjem je bila na sporedu zgolj šest mesecev po Furyjevemu povratku v ring, ki ga je zapustil za več kot dve leti in pol po zmagi nad Vladimirjem Kličkom, v tem času pa se je boril z depresijo in izgubo licence.

"Vidimo enega težkokategornika, kako se psihično zlomi in se nato vrne, s strani AJ-ja pa nismo videli psihičnega zloma,"je nadaljeval Miller, čigar vzdevek je "Big Baby" (Veliki dojenček, op. a.). "Slišal sem neke nore reči o njem in njegovem taboru, da je moral pripeljati psihologa in vse te nore reči, a ko si večino svojega življenja zaščiten in hodiš v zasebno šolo, nato pa spoznaš, da so tam zunaj volkovi, medvedi in tigri, potem bodo vsak dan pritiskali nate. Drugače se vedejo,"dodaja Miller.

Čez noč bo postal glavni

Njegov izkupiček je 23 zmag in en neodločen rezultat, dejstvo, da se bo ravno Američan pomeril z Joshuo, pa je vsaj malce presenetilo boksarsko javnost, glede na to, da se je Londončan pripravljal na še en spektakularen aprilski dvoboj na Wembleyju. Britanski olimpijski prvak je že izjavil, da namerava "razstaviti" 30-letnega tekmeca na njegovem domačem dvorišču, a se Američan očitno ne bo dal tako zlahka.

"Ko bom enkrat premagal AJ-ja, bom čez noč postal glavni. Včasih ne gre niti za pasove, gre za spoštovanje in prepoznanje,"je še povedal Miller. "V vojni ni ljubezni. Storil bom karkoli, kadarkoli, da bom opravil to nalogo. 'Big Baby' se bo prikazal, vem tudi, da je, ko je podpisal pogodbo, vedel, da se mora prikazati. Vem, česa sem sposoben."

'Buldožer, ki se prikrade za tabo'

Glede na to, da je imel ob zadnji zmagi zajetnih 143 kilogramov, bo Miller najtežji nasprotnik prvaka verzij IBF, WBA in WBO v karieri.

"Moje telo je stroj. Ni tako lepo kot morda AJ-jevo, toda moj tempo dela in moje boksanje je desetkrat večje kot AJ-jevo,"je samozavesten Miller. "Delam počepe, dvigujem uteži s tal (deadlift, op. a.), na klopi (bench press, op. a.), delam dvakrat težje vaje za bicepse (biceps curl, op. a.) kot AJ in moja pripravljenost je dvakrat boljša. Svojo izjemno telo sem oblikoval za to, da povozim ljudi. To je buldožer. A to je buldožer, ki se prikrade za tabo. Ves čas bi lahko šel na polno, a sem se odločil, da ne bom. Do sedaj sem bil res zadržan. Borba se bo vrnila k agresivnemu slogu, to lahko ohranjam 12 rund, sem vzdržljiv, zato me ne skrbi. AJ nikoli ni bil v ringu z nekom takšnim, zato bo to zanj popolnoma druga zgodba."