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Borilni športi

FNC v Fabjanovo kategorijo pripeljal legendo UFC

Ljubljana, 15. 10. 2026 10.52 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Jairzinho Rozenstruik

Najmočnejša organizacija mešanih borilnih veščin v regiji FNC je nedavno predstavila morda celo najbolj odmevno okrepitev doslej. Na dogodku FNC 37 v Münchnu se bo predstavil legendarni Jairzinho Rozenstruik. 38-letnik je v svoji karieri oktagon delil s številnimi legendami tega športa, tudi sam pa je postavil nekaj izjemnih mejnikov v organizaciji UFC.

Jairzinho Rozenstruik si lasti tretji najhitrejši zaključek v zgodovini UFC, ko je po vsega devetih sekundah pokončal Allena Crowderja. Prav z atraktivnimi zaključki si je ustvaril sloves enega najbolj nevarnih "težkašev" na svetu, je namreč edini v zgodovini UFC-ja, ki je kar tri borbe končal v manj kot pol minute.

Na vrhuncu svojih moči je ugnal Andreja Orlovskega, Alistairja Overeema in Juniorja dos Santosa, vmes pa je izgubil z nekdanjim prvakom težke kategorije Francisom Ngannoujem.

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Organizacija FNC je potrdila, da se bo borec iz Surinama premierno predstavil na dogodku FNC 37, ki ga bo gostila bavarska prestolnica. To bo njegova 22. borba med profesionalci, dobil jih je 15, od tega 13 predčasno.

"Njegove izkušnje prinašajo novo dimenzijo za FNC-jevo težko kategorijo," pišejo navdušeni mediji iz nekdanjih skupnih republik. Nekateri sicer opozorjajo, da se Rozenstruik že skoraj dve leti ni boril v MMA kletki, a glede na njegov renome se za nov spektakel ni bati.

Številni mediji pišejo, da je Jairzinho Rozenstruik največje ime v zgodovini organizacije FNC. To bo moral potrditi še v kletki.
Številni mediji pišejo, da je Jairzinho Rozenstruik največje ime v zgodovini organizacije FNC. To bo moral potrditi še v kletki.
FOTO: Profimedia

V Münchnu bo skoraj zagotovo tudi Fabjan

Ni pa še jasno, s kom se bo izkušeni borec pomeril v Münchnu 6. februarja prihodnje leto. Skoraj zagotovo bo tam tudi Miran Fabjan, ki so mu delnice znova zrasle po izjemni zmagi nad še enim nekdanjim UFC-jevcem Ivanom Erslanom.

"Slo Rocky" se je v zadnjih dneh večkrat oglasil na družbenih omrežjih. Razkril je, da so mu v primeru zmage nad Erslanom obljubljali zmagovalca dvoboja Darko StošićHatef Moeil, a naj bi si Srb zdaj premislil, saj si želi počitka. 

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mma Jairzinho Rozenstruik fnc težka kategorija

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