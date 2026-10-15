FNC v Fabjanovo kategorijo pripeljal legendo UFC

Jairzinho Rozenstruik si lasti tretji najhitrejši zaključek v zgodovini UFC, ko je po vsega devetih sekundah pokončal Allena Crowderja. Prav z atraktivnimi zaključki si je ustvaril sloves enega najbolj nevarnih "težkašev" na svetu, je namreč edini v zgodovini UFC-ja, ki je kar tri borbe končal v manj kot pol minute. Na vrhuncu svojih moči je ugnal Andreja Orlovskega, Alistairja Overeema in Juniorja dos Santosa, vmes pa je izgubil z nekdanjim prvakom težke kategorije Francisom Ngannoujem.

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Organizacija FNC je potrdila, da se bo borec iz Surinama premierno predstavil na dogodku FNC 37, ki ga bo gostila bavarska prestolnica. To bo njegova 22. borba med profesionalci, dobil jih je 15, od tega 13 predčasno. "Njegove izkušnje prinašajo novo dimenzijo za FNC-jevo težko kategorijo," pišejo navdušeni mediji iz nekdanjih skupnih republik. Nekateri sicer opozorjajo, da se Rozenstruik že skoraj dve leti ni boril v MMA kletki, a glede na njegov renome se za nov spektakel ni bati.

Številni mediji pišejo, da je Jairzinho Rozenstruik največje ime v zgodovini organizacije FNC. To bo moral potrditi še v kletki. FOTO: Profimedia

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