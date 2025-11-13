Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarka Borilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Borilni športi

Se bo Joshua vrnil v ring z dvobojem proti Paulu?

Miami, 13. 11. 2025 17.29 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
2

Jake Paul očitno prehaja od enega boksarskega zvezdnika k drugemu. Po poročanju virov blizu organizatorjem se pripravlja dvoboj med Paulom in nekdanjim svetovnim prvakom v težki kategoriji Anthonyjem Joshuo, ki naj bi se odvil decembra v Miamiju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jake Paul bi moral v petek boksati proti prvaku WBA v lahki kategoriji Gervontu "Tanku" Davisu, a je bil dvoboj odpovedan po novih obtožbah proti Davisu zaradi nasilja v družini.

Anthony Joshua ni boksal od septembra 2024, ko ga je Daniel Dubois z nokavtom premagal v boju za naslov prvaka IBF v težki kategoriji. 

Daniel Dubois in Anthony Joshua
Daniel Dubois in Anthony Joshua FOTO: Profimedia

Joshua je letos prestal operacijo komolca in se od takrat postopoma vrača v formo. Trenutno je brez stalnega trenerja – po treh dvobojih pod vodstvom Bena Davisona zdaj preizkuša različne strokovnjake, med drugim tudi trenersko ekipo Oleksandra Usika v Valencii v Španiji.

Paul je v zadnjem obdobju premagal dva nekdanja svetovna prvaka – novembra lani je v Teksasu ugnal Mika Tysona, junija pa je po točkah premagal Julia Cesarja Chaveza ml.

boks joshua paul
Naslednji članek

Premierna izvedba turnirja FNC Vikings v soboto v Celju

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jani.
13. 11. 2025 17.47
Razen, če ga podkupi kot je Tysona, da si je od vsega hudega zadrževanja, da ga ni zmlel moral intenzivno glodati rokavice. To bi bilo prvo ali drugo rundo. Kasneje pa je seveda Mike vedno bolj pešal. EMŠO je.
ODGOVORI
0 0
Jani.
13. 11. 2025 17.44
Anthony Joshua ga bo zmlel. Halooo
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330