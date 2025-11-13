Se bo Joshua vrnil v ring z dvobojem proti Paulu?

Jake Paul bi moral v petek boksati proti prvaku WBA v lahki kategoriji Gervontu "Tanku" Davisu, a je bil dvoboj odpovedan po novih obtožbah proti Davisu zaradi nasilja v družini.
Anthony Joshua ni boksal od septembra 2024, ko ga je Daniel Dubois z nokavtom premagal v boju za naslov prvaka IBF v težki kategoriji.
Joshua je letos prestal operacijo komolca in se od takrat postopoma vrača v formo. Trenutno je brez stalnega trenerja – po treh dvobojih pod vodstvom Bena Davisona zdaj preizkuša različne strokovnjake, med drugim tudi trenersko ekipo Oleksandra Usika v Valencii v Španiji.
Paul je v zadnjem obdobju premagal dva nekdanja svetovna prvaka – novembra lani je v Teksasu ugnal Mika Tysona, junija pa je po točkah premagal Julia Cesarja Chaveza ml.
