Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Jake Paul brez sramu z zlomljeno čeljustjo srkal hot dog, vreden 5.000 evrov

Miami, 23. 12. 2025 11.46 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
M.D.
THUMB: Jake Paul

Minulo soboto je vplivnež Jake Paul ugotovil, kako močna je lahko desnica nekdanjega dvakratnega prvaka v težki kategoriji Anthonyja Joshue. V šesti rundi ga je Britanec nokavtiral in mu zlomil čeljust na dveh mestih. Kljub bolečinam in porazu Američan ni zamudil zabave, ki jo je sam organiziral, na njej pa je izbral nenavadno krepčilo.

Odveč je reči, da vplivnežu z YouTuba in nadobudnemu amaterskemu boksarju Jaku Paulu denar in slava pomenita veliko več kot športna integriteta. To je znova dokazal po 200 milijonov dolarjev (okoli 170 milijonov evrov) vredni borbi, ki jo je izgubil proti Anthonyju Joshui.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj se je zgodilo v ringu?

Joshua ga je v peti rundi z močnima udarcema dvakrat spravil na tla, tretjič pa mu je to uspelo storiti v šesti rundi, ko je bil njegov udarec tako silovit, da je Paulovo čeljust zlomil na dveh mestih. Po porazu se Američan ni udeležil novinarske konference, saj je odšel v bolnišnico. Tam so mu morali izpuliti nekatere zobe in operirati čeljust.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poraz 'proslavil' v svojem stilu

Kljub temu pa Paul ni želel zamuditi zabave po borbi v eni od razkošnih vil v Miamiju. Tja je prišel pošteno načet, po pričevanjih prisotnih na zabavi pa je lahko ob velikih bolečinah v čeljusti zgolj šepetal. Na zabavi se je odločil, da bo poskušal nekaj pojesti, čeprav so mu zdravniki svetovali, da mora en teden jesti zgolj tekočo hrano. V roke je vzel hot dog, na katerega je po poročanju angleškega časnika The Sun nežno položil kaviar Casa Noosh. Ena konzerva tega kaviarja stane okoli 55.000 evrov, vplivnež pa naj bi na hrenovko položil kaviar v vrednosti vsaj 5.000 evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdravnikove besede so se očitno v nekem trenutku prikradle v njegove misli, rešitev pa je našel v mešalniku hrane. Z njim je verjetno najdražji hot dog na svetu utekočinil in ob velikih bolečinah zaužil hrano. Tako je uspel potešiti veliko lakoto, njegov pohlep pa je po njegovih dejanjih sodeč ostal nepotešljiv, saj je kljub porazu objavil sliko sebe na zasebnem letalu, na katerem je bil obkrožen z veliko količino bankovcev in (pre)velikim številom avtomatskega orožja.

jake paul anthony joshua boks

FNC 26: Janičić razsvetlil dvorano

SORODNI ČLANKI

Še nevideno: sodnik s sočnimi kletvicami popestril farso od borbe

Joshua potreboval šest rund, da je Paulu zlomil čeljust

So Paulu šteti dnevi? Izklesani Joshua sporoča: Jutri ne obstaja!

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bluesky83
23. 12. 2025 13.08
Stradal bi ga
Odgovori
0 0
Pajo_36
23. 12. 2025 12.59
In pol je cela drama na desni, če se omeni enega Antonija Plazibata iz Splita, kao kaj je tolk novic iz bivše nam rajne Jugoslavije. A tale vam s svojimi energijskimi pijačami zastruplja mladino in ostale, da bodo že pri 40 imeli sladkorne bolezni in visok pritisk, ampak ne, važno je, da se on kopa v unelih dolarčkih in kupuje nebuloze in se k.... po instagramu. Dobr ga je Anglež nalomu, to fish and chips, dobr si naučil kozjih molitvic tegale mcdonaldsarja... no, sej, če ni bilo sam mal za marketing ane...
Odgovori
-2
0 2
Wolfman
23. 12. 2025 12.58
Imam občutek, da takšen pacijent ne bo imel čez 30 let ne niti za paket jajc!
Odgovori
+2
2 0
Pfolca
23. 12. 2025 12.54
Svetnik za debiluse, govorim o ogromni populaciji, posledično pa vidno "razmetavanje"
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1888402
23. 12. 2025 12.50
Da je meni njegova Juta.
Odgovori
0 0
Sventevith
23. 12. 2025 12.45
Sramota, kakšno kulturo širite. Na fotki orožje, denar,.....ampak potem se v novem članku čudite kakšni so v teh časih otroci in mladina. Sram naj vas bo.
Odgovori
+3
3 0
Buci in Bobo
23. 12. 2025 12.44
Nič ne verjamem. Vse PR.
Odgovori
0 0
Teleport
23. 12. 2025 12.38
Ne delajte reklame bedaku
Odgovori
+9
9 0
Brus1234
23. 12. 2025 12.37
Temu so se že prej koleščki v glavi vrteli kontra....
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
23. 12. 2025 12.34
Vsa čast tistemu, ki mu je takšen hot dog uturil! Verjetno je prodajalec hotdoga predvideval in igral na poškodbo glave glede na udarec, ki si ga bo Jake zapomnil za vse čase!
Odgovori
+2
3 1
mackon08
23. 12. 2025 12.33
Čestitke tistemu, ki mu je prodal kaviar za 5000 Evrov.
Odgovori
+5
5 0
kekec_pokec
23. 12. 2025 12.28
Maloumni mahjen boksarček, ki jih bo še boral ene 2x dobit po tintari, da se bo spravil na tirnice
Odgovori
+5
5 0
Amor Fati
23. 12. 2025 12.26
Ta bi lasten.. pojedel za denar.
Odgovori
+6
6 0
SpamEx
23. 12. 2025 12.19
to je njegov domet. o eksistencialnih vprašanjih povezanih s smislom in namenom našega življenja najbrž ne razmišlja. ni edini danes. danes je to lame
Odgovori
+6
6 0
but_the_ppl_are_retarded
23. 12. 2025 12.18
Glavno, da je srkal hodok.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
zadovoljna
Portal
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Koliko boste plačevali za elektriko?
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
moskisvet
Portal
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'
Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'
Katera je mati, katera hči?
Katera je mati, katera hči?
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Razgled, ki jemlje dih
Razgled, ki jemlje dih
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425