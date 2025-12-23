Jake Paul brez sramu z zlomljeno čeljustjo srkal hot dog, vreden 5.000 evrov

Odveč je reči, da vplivnežu z YouTuba in nadobudnemu amaterskemu boksarju Jaku Paulu denar in slava pomenita veliko več kot športna integriteta. To je znova dokazal po 200 milijonov dolarjev (okoli 170 milijonov evrov) vredni borbi, ki jo je izgubil proti Anthonyju Joshui.
Kaj se je zgodilo v ringu?
Joshua ga je v peti rundi z močnima udarcema dvakrat spravil na tla, tretjič pa mu je to uspelo storiti v šesti rundi, ko je bil njegov udarec tako silovit, da je Paulovo čeljust zlomil na dveh mestih. Po porazu se Američan ni udeležil novinarske konference, saj je odšel v bolnišnico. Tam so mu morali izpuliti nekatere zobe in operirati čeljust.
Poraz 'proslavil' v svojem stilu
Kljub temu pa Paul ni želel zamuditi zabave po borbi v eni od razkošnih vil v Miamiju. Tja je prišel pošteno načet, po pričevanjih prisotnih na zabavi pa je lahko ob velikih bolečinah v čeljusti zgolj šepetal. Na zabavi se je odločil, da bo poskušal nekaj pojesti, čeprav so mu zdravniki svetovali, da mora en teden jesti zgolj tekočo hrano. V roke je vzel hot dog, na katerega je po poročanju angleškega časnika The Sun nežno položil kaviar Casa Noosh. Ena konzerva tega kaviarja stane okoli 55.000 evrov, vplivnež pa naj bi na hrenovko položil kaviar v vrednosti vsaj 5.000 evrov.
Zdravnikove besede so se očitno v nekem trenutku prikradle v njegove misli, rešitev pa je našel v mešalniku hrane. Z njim je verjetno najdražji hot dog na svetu utekočinil in ob velikih bolečinah zaužil hrano. Tako je uspel potešiti veliko lakoto, njegov pohlep pa je po njegovih dejanjih sodeč ostal nepotešljiv, saj je kljub porazu objavil sliko sebe na zasebnem letalu, na katerem je bil obkrožen z veliko količino bankovcev in (pre)velikim številom avtomatskega orožja.
