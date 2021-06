Jake Paul in Tyron Woodley bosta spor zgladila v ringu

Besedni boj med borcema se je vnel dober mesec nazaj, med pripravo na obračun med Paulom in Benom Askrenom , dolgoletnim prijateljem in sparing partnerjem Tyrona Woodleya. Obračunavanje se je dan po borbi nadaljevalo prek Twitterja , kjer sta si borca izmenjala kar nekaj sočnih besed.

39-letni američan, ki je nazadnje v oktagonu stal 27. marca letos je dejal: "To bo najlažji dvoboj v moji karieri in hkrati najbolje plačan. Komaj čakam, da ga utišam."24-letni zvezdnik, ki je svetu postal poznan prek video omrežij Vinein Youtube,mu ni ostal dolžan: "Tyron je izkušen v izmenjavah udarcev, kar je dokazal v borbah proti najboljšim borcem mešanih borilnih veščin, vendar mu to ne bo nič pomagalo, ko ga bo v dveh rundah nokavtiral Disneyev najstniška zvezdnik".

Jake Paul, kontroverzni zvezdnik socialnih omrežij in profesionalni boksar s tremi zmagami in brez poraza, je 17. aprila suvereno premagal Bena Askrena, prav tako bivšega borca mešanih borilnih veščin. Paul je za zmago nad Askrenom potreboval vsega 119 sekund in s tem pokazal, da je precej boljši boksar, kot so mnogi mislili. Askren je kmalu po porazu dejal, da bi za nasledenjega nasprotnika Paula najraje videl prav Woodleya, ki bi ga po njegovem mnenju z veseljem 'pretepel'.