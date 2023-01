Jake Paul se bo po boksarskem ringu preizkusil še v kletki

Ameriški zvezdnik družbenih omrežij, youtuber, vplivnež in zadnje čase tudi boksar Jake Paul se podaja v mešane borilne veščine. 25-letnik je namreč podpisal večletno pogodbo z organizacijo mešanih borilnih veščin PFL, kjer bo tekmoval v novoustanovljeni diviziji, imenovani Super Fight.

"Svet boksa sem že spremenil, zdaj pa je čas, da spremenim še svet mešanih borilnih veščin," je med drugim v videu, kjer pojasnjuje naslednji korak v športni karieri, povedal Jake Paul, ljudem poznan predvsem kot youtuber, ki se zadnje čase uspešno meri tudi v boksarskem ringu. 25-letnik iz Ohia se je pred dvema letoma začel meriti v profesionalnih boksarskih vodah in zbral že šest zmag brez poraza. Borbe z borci mešanih borilnih veščin mu niso tuje, saj se je v boksarskem ringu že pomeril z nekdanjim prvakom organizacije ONE Championship Benom Askrenom, dvakrat z bivšim prvakom UFC-jeve velterske kategorije Tyronom Woodleyem ter nazadnje septembra letos še z nekdanjim prvakom UFC-jeve srednje kategorije Andersonom Silvo. "Vem, da je to težek šport in da ne bo lahko, a če mi je uspelo v boksu, mi lahko uspe tudi v MMA," je prepričan Paul, ki je poleg boksa, ki ga trenira zadnjih nekaj let, v srednji šoli treniral rokoborbo, željo, da se pomeri v kletki, pa naj bi gojil že nekaj let.

PFL je ameriška organizacija mešanih borilnih veščin, ki je leta 2018 vpeljala nov format, in sicer ligaško sezono v šestih kategorijah. Redni del sezone je sestavljen iz šestih dogodkov, na katerih borci nabirajo točke za čim višjo uvrstitev na lestvici. Vsak borec se pomeri z dvema nasprotnikoma in poskuša zbrati čim več točk. Nato najboljši štirje borci iz vsake kategorije (pet moških in ena ženska kategorija) potujejo v končnico, ki se razplete na treh dogodkih. Na finalnem dogodku sezone pa se po dva borca iz vsake kategorije, ki jima uspe izločiti nasprotnika v končnici, pomerita v velikem finalu, ki prinaša zmagovalni pas in denarno nagrado v višini enega milijona ameriških dolarjev (približno 950 tisoč evrov).

Bruno Cappelozza, Taylor Guardado, Kayla Harrison in Ante Delija – finalisti lige PFL v sezoni 2021

A se Paul ne bo boril v ligaškem delu sezone, temveč je skupaj s poslovnim partnerjem Nakiso Bidarianom ter PFL-jevim predsednikom Donnom Davisom namreč ustanovil posebno divizijo, imenovano Super Fight, ki bo pod okriljem PFL-ja po vzoru borilnih spektkalov UFC organizirala dogodke na tako imenovan 'pay-per-view' način, kar pomeni, da bodo gledalci morali plačati vsak borilni spektakel posebej. "Mislim, da je Jake zanimiv za ljubitelje borilnih veščin, saj trdo dela in ne podcenjuje vložka, ki je potreben za uspeh," je dejal Davis in o morebitnem debiju mladega zvezdnika še dodal: "Ve, da trenutno še ni pripravljen na debi v MMA, a se je že začel pripravljati. Mislim, da bo pripravljen čez približno eno leto, torej v začetku leta 2024." Po besedah Paula se v diviziji Super Fight pričakuje, da bodo borci zaslužili vsaj 50 odstotkov od plačil za ogled, dvoboje pa predvajala tako ESPN kot DAZN. Paul, ki je vokalen zagovornik poštenega plačila in več pravic za borce, je ob tem zbodel tudi predsednika organizacije UFC Dano Whita, s katerim nista v najboljših odnosih, saj mu Paul očita pohlep in premalo spoštovanja do borcev.

Paul pa ima v mislih že nasprotnika za debi v kletki, ki bi bil vse prej kot lahko delo. K borbi je namreč pozval sedaj že nekdanjega UFC-jevega zvezdnika Nata Diaza, ki se je pred kratkim razšel z najmočnejšo MMA organizacijo in se še ni zjasnil o svoji športni prihodnosti. Mlajši izmed bratov Paul je predlagal, da bi se z mlajšim izmed bratov Diaz najprej pomeril v boksarskem ringu in nato pol leta kasneje še v PFL-jevi t. i. pametni kletki.