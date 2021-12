Jake Paul: Woodleyja sem razstavil na prafaktorje, na vrsti sta Masvidal in Nate Diaz

To je bila gotovo največja zmaga v športni karieri sicer znanega ameriškega vplivneža Jacka Paula, ki je tudi v drugem obračunu kruzerske kategorije proti Tyronu Woodleyju pokazal več boksarskega znanja in nekoč odličnega borca MMA sredi šeste runde tudi odločilno nokavtiral.

O sami pomembnosti oziroma namenu omenjene borbe bi lahko razpredali na dolgo in široko, a vse bolj očitno je, da se onkraj Atlantika rojeva nova različica te sicer plemenite borilne panoge, tako imenovani celebrity boks ali prevedeno v slovenski jezik – boks slavnih. Paul, ki ima tako številne podpornike kot tudi tiste, ki ga naravnost sovražijo, se ne ozira na okolico in ima jasno razdelano strategijo postopnega vzpenjanja po boksarski lestvici. "Mnogi brijete norca iz mene, toda jaz mislim prekleto resno. Nenazadnje je to na svoji koži dvakrat v zelo kratkem času občutil takšen šampion, kot je Tyron Woodley. Čeprav ga zdaj zelo kritizirate in omalovažujete, pozabljate, da gre za resničnega viteza svetovnega borilnega športa. Toda rekel sem vam, da ga bom razstavil na prafaktorje, kar mi je na koncu tudi uspelo," je kar bruhalo iz Paulovih ust po koncu dvoboja v Tampi.