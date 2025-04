Nedoh iskreno pred FNC 22: Zanima me šampionski pas

Jakob Nedoh je nazaj. Najboljši slovenski borec v mešanih borilnih veščinah se ta konec tedna po več kot dveh letih vrača na domačo sceno in nastopil na borilnem spektaklu FNC 22. Kako je prišlo do borbe na največjem MMA dogodku v zgodovini Slovenije, kakšna izkušnja je bila za Koprčana glavni turnir ameriške organizacije PFL in kakšne ima načrte za prihodnost? O vsem tem in še več v novi epizodi Popkasta.

"Fenomenalno, najtežji del je mimo, priprave so mimo in komaj čakam borbo, da pokažem kaj se je vse delalo ta čas," je na vprašanje o tem, kako se počuti nekaj dni pred borbo na FNC 22 odgovori Jakob Nedoh, ki je gostoval v zadnjem delu Popkasta in razkril, da še pred dobrim mesecem dni ni vedel, da se bo to soboto boril v Stožicah: "To je tudi mene presenetilo, vse se zgodi z razlogom, verjamem, da se je to zgodilo ob pravem času in evo me na največjem MMA dogodku v Sloveniji."

Popkast z Jakobom Nedohom FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Nedoh, ki je decembra 2023 postal premierni zmagovalec PFL-ovega evropskega turnirja v poltežki kategoriji, se je lani boril v glavnem turnirju, kjer je v prvem krogu zgubil proti kasnejšemu zmagovalcu Dovledžanu Jagšimuradovu, v drugem pa proti takrat aktualnemu prvaku in finalistu lanske sezone Impi Kasanganayu. "Zelo velika stopnička zame. Pozna se kvaliteta borcev, poleg tega pa je bil žreb takšen kakršen je bil, tako da sem dobil to čast, da sem se boril z obema finalistoma in hkrati torej s prvakom predlanskega turnirja in prvakom lanskega turnirja. Tako da ja zelo dobra izkušnja zame, hkrati pa zelo težko leto priznam, še posebej če si navajen zmagovat, kar vsak borec stremi k temu. Težko je, moraš se sprijaznit s tem, moraš pogledati kaj je narobe, odpravi napake, biti iskren s sabo," je o lanski sezoni PFL-ovega turnirja povedal Nedoh in o težki preizkušnji dodal: "Sem vesel za tako izkušnjo, ker take težke stvari te potem potisnejo v nek nove izzive in da iščeš novo znanje oziroma neke spremembe in nadgradnje na sebi."

Impa Kasanganay in Jakob Nedoh FOTO: PFL icon-expand

Koprčan se je zadnjič boril junija lani in čeprav je imel v načrtu narediti še eno borbo v letu 2024, se zaradi težav organizacije to ni zgodilo: "Dejansko tudi jaz zelo malo vem o tem, kar pa vem pa je, da odkar je PFL kupil Bellator imajo tako ogromno bazo borcev, da verjetno ne uspejo narediti toliko dogodkov, da bi vsi dobili priložnost za borbo. Po turnirju so mi obljubili še eno borbo do konca leta, potem pa je odpadel en Bellatorjev dogodek pa nisem niti vedel zakaj, potem so mi obljubili borbo na začetku leta, a tudi te borbe ni bilo in na koncu še mesta v turnirju ne."

Največji šok pa je Nedoh doživel, ko je povsem po naključju izvedel, da se letos ne bo boril v PFL-ovem turnirju: "Ja to so bili zelo slabi občutki, to je bilo ravno, ko sem hotel iti počivat pred treningom. Videl sem objavo in si že začel govoriti, da ni tako močna konkurenca, gledal sem malo borce in potem po 10 minutah ugotovil, da mene sploh ni noter in takrat sem bil res razočaran, motivacija je iz sto padla na nič. In ja, potem sem to prespal, naslednji dan pa sem PFL že prosil, da mi dajo zeleno luč, da se lahko borim v drugih organizacijah." In to se je tudi zgodilo, s FNC-jem se je brez težav dogovoril za nastop na FNC 22: "Hitro smo se dogovorili s FNC-jem, Nejce Preložnik me je povezal s Forgijem in, ker je tudi FNC-ju v interesu, da se borim za njih, smo takoj dosegli dogovor. Potem pa je trajalo približno en teden, da sem dobil nasprotnika, ker je par borcev odbilo borbo."

Borbo z Nedohom je sprejel 33-letni Anglež Tom Breese, ki je tako kot Nedoh dve borbi oddelal v PFL-u, pred tem pa kar osem v UFC-ju. Kar je najbolj zanimivo pa je dejstvo, da bi se morala Breese in Nedoh pomeriti natanko leto dni pred FNC 22 v prvem krogu PFL-ovega turnirja. "Tom Breese je veliko ime, izkušen borec, ampak mislim, da je premagljiv nasprotnik, proti meni ne bi imel možnosti, že od začetka priprav verjamem, da ga lahko premagam in vem, da ga bom v soboto premagal. Zadnjo borbo je sicer izgubil v Zadru, ampak vem, da se ne bo počutil udobno v boksu in v pritisku z mano, iskal bo rušenje oziroma bo hotel borbo preseliti na tla. Ima črn pas v brazilskem jiu jitsuju, ampak to je MMA, tako da bo drugače," je o naslednjemu tekmecu povedal slovenski borec, ki nam je povedal tudi, kaj lahko v soboto občinstvo pričakuje od njega: "Lahko pričakujete en pameten pritisk z moje strani, ne brezglavo spuščanje v nepotrebne izmenjave, ampak čakanje na pravi trenutek in jaz mislim, da bo v prvi rundi, če ne pa v drugi že vsega konec in bom nokavtiral nasprotnika al pa borbo zaključil z udarci na tleh."

Ali bo Nedohu, ki se bo po več kot dveh let znova boril na domačih tleh, do zmage pomagal priti tudi domača publika? "Ja, zelo dober občutek je zato, ker je dogodek v Ljubljani, ampak tudi če bi bil drugje na Balkanu, bi bilo veliko domače podpore, tako da se počutiš čisto drugače. Dvorana bo polna in mislim, da bo to največje število ljudi pred katerimi se bom boril in ja drugačna atmosfera bo taka posebna energija, jaz mislim, da na takih tleh ni šans, da izgubim." A včasih je domača podpora dvorezen meč, ki poleg podpore prinese tudi pritisk. Pri Nedohu pa to ni tako: "Ne ni pritiska, pritisk smo oddelali s trdim delom, že zdavnaj smo ga pometli stran, pritisk je na mojem nasprotniku. Imam pa rad, da grem s pozitivno tremo v borbo, ne smem biti preveč sproščen, moram biti malo naspidiran, da komaj čakam borbo. Zadnjih 10 dni priprav je bil vsak dan vsaj en trening tak, da smo komaj čakali konec in, da že pride ta borba. Tako da ja, čez smo dali peklenske priprave zato, da bo v soboti zabavno."

Jakob Nedoh FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pri pripravi na borbo so 28-letnemu Nedohu, ki večino treningov opravi v ljubljanskem TNT Gymu, pomagali tudi nekateri slovenski borci: "Miha Frlic in Aleksander Drabinca, ki se bo v soboto boril v glavni borbi večera sta največ trenirala z mano, Marko Drmonjič (ki bo v strokovni komentator za FNC 22 op. a.) mi je pomagal pri zadnjih sparingih, Elio Artič s katerim v TNT-ju delam jiu jitsu, povezal sem se s klubom Martin Krpan Grosuplje, kjer je glavni trener Nejc Hodnik - človek poln znanja, tako da komaj čakam, da zmagam borbo in se vrnem na blazine, da se znova kaj novega naučim. Nikoli se nismo še tako povezovali, kot se sedaj povezujemo. To mi je zelo všeč."

icon-expand

Nedoh pa še zdaleč nebo edini slovenski borec, ki se bo v soboto meril v Stožicah. Poleg Koprčana se bo v Stožicah merilo še pet Slovencev. V glavni borbi večera bo znova na delu vselej zanimiv Miran Fabjan, v boksu z golimi pestmi bo ljubljansko publiko poskusil navdušiti Bojan Kosednar - Želva, novo domačo zmago bo lovil Dino Suljkanović, povratek na zmagovalno pot bo iskal Andres Ramos, pod okriljem FNC-ja pa bo debitiral Alexandr Drabinca. "Komaj čakam Delijo, Fabjana, Croato in Račića, ki imata borbo za pas ... ampak ja Fabjana si tako želim videti, da zmaga in verjamem da bo zmagal tako ko je napovedal. Gledal bom tudi borbo Drabince, ki bo prva na sporedu, komaj čakam pa tudi Želvo, ki se bo boril v boksu s z golimi pestmi in čeprav so mu zamenjali nasprotnika verjamem, da bo zmagal," je o nekaterih borbah, ki so del pestrega seznama borb dogodka FNC 22 povedal Nedoh in dodal: "Iskreno se bodo borila najboljša imena tega športa, veliko Slovencev se nas bori, veste kaj lahko pričakujete od mene, jaz grem v borbo končat nasprotnika, kar imate radi, zato ne zamudite sobotnega dogodka." In kaj za Nedoha sledi po FNC 22? "Po pogodbi s PFL-jem imam še dve borbi letos, ampak tudi to bomo videli. Če so pogoji tukaj boljši, se bom tukaj zadržal, zakaj pa ne." V prihodnosti pa ima kar se FNC-ja tiče najboljši slovenski MMA borec samo en cilj: "Zanima me šampionski pas. Pas, ki ga ima Matej Batinić in, če ga bo še imel do takrat, ko se bom spet borili v FNC-ju, bi se verjetno z njim rad pomeril. Moram pa videti kaj se bo odvijalo s PFL-om in to je to."

Seznam vseh borb dogodka FNC 22, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Težka kategorija: Miran Fabjan – Michal Kita Lahka kategorija: Francisco Barrio – Antun Račić (borba za naslov prvaka) Težka kategorija: Ante Delija – Yorgan de Castro Poltežka kategorija: Jakob Nedoh – Tom Breese Dogovorjena teža (do 73 kilogramov): Bojan Kosednar – Rafael Hudson (boks z golimi pestmi) Težka kategorija: Andres Ramos – Valeri Atanasov Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Simeon Karslidis Lahka kategorija: Dino Suljkanović – David Travniček Poltežka kategorija: Tiriel Luka Abramović – Wojciech Kacprzyk Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Pawel Oleszczuk