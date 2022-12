Jakob Nedoh in ostali domači borci navdušili polno dvorano Golovec

Mešane borilne veščine so v Sloveniji v porastu. In to hitrem. Celjska dvorana Golovec je še drugič v tem letu gostila nekatere najboljše slovenske borce v mešanih borilnih veščinah, ki so dokazali, da ima ta šport v Sloveniji še kako svetlo prihodnost, in zbrane publike niso pustili ravnodušne.

Mnogi ljubitelji mešanih borilnih veščin smo se med izbruhom pandemije koronavirusa spraševali, kako se bo šport, ki v Sloveniji še ni tako uveljavljen kot drugod po svetu, dvignil na noge. A zaman, saj kot kaže tudi v deželi na sončni stran Alp zanimanje za mešane borilne veščine narašča, mladih in obetavnih prstov pa je vedno več. To se je še drugič letos dokazalo na borilnem spektaklu organizacije VFN (Valhalla Fight Night), ki ga je organiziral slovenski borec Nejc Preložnik in njegova ekipa.

icon-expand Valhalla Fight Night 5 FOTO: Jure Gasparič

Nedoh upravičil status favorita Največ zanimanja je seveda požela borba najbolj vročega slovenskega borca trenutno Jakoba Nedoha, ki se je odločil po skoraj letu premora vrniti v kletko in se prvič po januarju 2020 pokazati domačemu občinstvu, preden bo obetavno kariero nadaljeval v tujini. 26-letni Koprčan, ki je tudi svetovno javnost lani opozoril nase z izjemnim nokavtom v organizaciji Brave, je storil to, kar si je želel: v glavni borbi večera je s tehničnim nokavtom v prvi rundi ustavil izkušenega Brazilca Ezequiela Silvinota in navdušil zbrano občinstvo. Čeprav je bilo jasno, da je Slovenec nesporni favorit borbe, je tudi precej starejši Silvino dokazal, da še ni za odpis.

icon-expand Jakob Nedoh in Ezequiel Silvino FOTO: Jure Gasparič

V uvodnih sekundah je slovenskega borca dobro zadel z levico in dal s tem jasno opozorilo, ki ga je Nedoh sprejel. Jakob je namreč nemudoma vzpostavil klinč in po nekaj divjih izmenjavah nasprotnika stisnil ob rob kletke. Tam pa je vzpostavil svojo igro: po minuti borbe je nasprotnika dvignil v zrak in nato zabil v tla, od tam pa nasprotnika prisilil v podrejen položaj in z močnimi udarci z levico sodnika prisilil, da borbo prekine. Dvorana Golovec, ki je še približno minuto in pol pred tem zadrževal dih, je izbruhnila v zadovoljstvu, v kletko je poletelo tudi nekaj osvežilnih pijač.

Forster uspešno debitiral med profesionalci Precej težje delo je imel pred Nedohom debitant med profesionalnimi borci, a izkušen amaterski borec David Forster, ki se je pomeril s precej izkušenejšim avstrijskim borcem hrvaških korenin Antonom Franjićem, ki se je osmič v karieri meril med profesionalci, nazadnje je na Valhalla Fight Night 4 prepričljivo ugnal Ibrahima Šabanija. Avstrijec je že na samem začetku rušenja razkril načrt in poskusil Slovenca zrušiti na tla. Forster je njegovo rušenje sprva lepo ustavil, po dveh minutah pa je Franjiću uspel lep met. A Avstrijec Slovenca ni uspel dolgo zadržati na tleh in Forsterju je uspelo obrniti situacijo in celo zapretiti s poskusom davljenja. Druga runda se je začela bolj udarjaško kot prva. Franjić je dobro zadel s kolenom, Forster pa z desnico, preden je borbo preselil v parter in do konca runde kontroliral borbo. V tretji pa je rušenje le uspelo tudi Franjiću, ki je nato poskusil še z davljenjem, a s o mu moči pošle in Forster je bil znova v dominantnem položaju. Od tam je Slovenec dodobra zdelal nasprotnika in ni pustil dvoma o tem, kdo bo vpisal zmago.

icon-expand Anton Franjić in David Forster FOTO: Jure Gasparič

Sow poskrbel za zabavo občinstva Edina borba večera, v kateri ni bilo udeleženih Slovencev, je potekala med Gambijcem, ki živi in trenira v Italiji, Abdoulom Sowom in izkušenim Hrvatom Zoranom Đođom. 'Traktor' kot je vzdevek hrvaškega borca, se je profesionalno v kletko podal še 35-ič in bil po minuti druge runde prisiljen vpisati še 21. poraz v karieri. Sow je Hrvata takoj na začetku borbe zrušil na tla in na tleh ranil nasprotnika, a se je trdoživi Hrvat pobral in borbo preselil v stoje. Razlika v surovi moči je prišla do izraza dobro minuto pred koncem prve runde, ko je Gambijec Hrvata brez težav dvignil visoko v zrak in ga z vso silo zabil v tla. V drugi rundi pa se je za rušenje odločil Đođ, a je bil Hrvat zanj enostavno premočan. Gambijec je obrnil situacijo in borbo zaključil z močnimi udarci na tleh. Ob proslavljanju tretje profesionalne zmage, s katero je prekinil niz štirih zaporednih porazov pa je občinstvo navdušil s svojevrstnim proslavljanjem.

Slovenski ženski MMA ima novo ime Profesionalni del dogodka sta otvorili edini dekleti tokrat, Aldina Seferović, ki v Avstriji trenira pod okriljem slovenskega borca Lemmyja Krušiča, ki mu je borba zaradi poškodbe tokrat odpadla, ter izkušena Španka Marta Amigo Abeledo. Aldina je že v uvodnih sekundah borbe Španko lepo 'pometla' in ji hitro splezala na hrbet. Od tam pa je z močnimi udarci borbo v le dobri minuti dokončala. 28-letna Slovenka, ki jo je odnesla brez praske in si po zmagi zaželela borbo s kakšno izmed zaenkrat bolj znanih slovenskih borb: Tajdo Ratajc ali Moniko Kučinič, ki ju že več kot leto dni nismo videli v kletki.

icon-expand Aldina Seferović FOTO: Jure Gasparič

Muršec hitro utišal Čufurovića Amaterski oziroma polprofesionalni del dogodka pa je zaključila mogoče celo najtežje pričakovana borba večera oziroma borba, ki je pred samim dogodkom požela ogromno pozornosti. Osebni spor sta namreč v kletki zgladila Gaj Muršec in Alen Čufurović, ki sta si imela pred samo borbo ogromno za povedati, vroče je bilo na družabnih omrežjih, na uradni novinarski konferenci in uradnem tehtanju, kjer sočnih besed, tudi kletvic, ni manjkalo. Prihod obeh borcev v kletko je povzročil dvig temperature v dvorani Golovec, kjer se je z hip tudi vnelo med navijači obeh borcev, a je varnostna služba spor hitro umirila. Dotika rokavic na začetku borbe seveda ni bilo, Muršec pa je borbo začel kar v slogu Jorgeja Masvidala in z letečo brco poskušal že v uvodnih sekundah presenetiti nasprotnika. 21-letnemu Velenjčanu presenečenje ni uspelo in Čufurović je takoj vzpostavil klinč od koder je poskusil zrušiti Slovenca. Ker mu ni uspelo, se je borec iz Bosne spustil v Slovenčeve noge in ga zrušil na tla, a je pri tem Muršec zaklenil tesno giljotino po kateri borcu iz Bosne in Hercegovine ni preostalo drugega, kot da potapka. Po uvodnem izbruhu čustev sta se borca le športno pozdravila in zakopala bojno sekiro.

icon-expand Gaj Muršec in Alen Čufurović sta zakopala bojno sekiro FOTO: Jure Gasparič

Belšakov debi v kletki uspel Ljubitelji mešanih borilnih veščin so nestrpno pričakovali debi najmočnejšega Slovenca v mešanih borilnih veščinah. Matjaž Belšak se je namreč po operaciji kolka in iskanju reda in discipline kot je sam dejal, šele letos začel ukvarjati najprej z boksom in nato z mešanimi borilnimi veščinami, sedaj pa se že lahko pohvali s prvo zmago. Petkrat najmočnejši Slovenec se je pomeril s Hrvatom Kristianom Siničićem, ki je svoj vzdevek 'Hrvaški zombi' zagotovo upravičil. Belšak je borbo začel agresivno in na uvodno brco Siničića odgovoril s točo udarcev, nato pa ga z dobrim spotikanjem zrušil na tla in nasprotnika do konca borbe zdeloval z udarci.

icon-expand Belšak je dominiral proti Siničić FOTO: Jure Gasparič

A te kljub moči niso bili tako natančni, kot bi si Belšak želel in Hrvat je rundo zdržal do konca. Druga runda se je začela podobno kot prva, prvič je dobro zadel tudi Siničič, nato pa se je Hrvatu začela poznati utrujenost. Po minuti druge runde je Belšak Siničića zadel z desnico tako močno, da je odmevalo v dvorani, a 'Hrvaški zombi' enostavno ni padel. Pol minute pred koncem je Slovenec Hrvata znova spravil na tla in ga kaznoval, a je ta znova dočakala zvok, ki označuje konec runde. V tretji in zadnji rundi pa je tempo pričakovano padel, saj sta bila borca povsem izmučena. Belšak je borbo znova preselil na tla in dominiral do konca runde, kar mu je na zadovoljstvo polne dvorane Golovec prineslo prvo zmago v karieri.

Ime Dušan Marković si velja zapomniti V velterski kategoriji sta se pred spopadom težkašev pomerila borec iz Radomelj Tilen Bregant in Črnogorec Dušan Marković. Oba sta iskala peto zmago v amaterski karieri. Marković je borbo otvoril z izjemnimi brcami, nato pa je Bregant ujel eno izmed brc in ga počasi spravil na tla, pri čemer pa je Črnogorec zaklenil giljotino, a je ni uspel zaključiti. V drugi rundi pa se je 21-letni Slovenec takoj poslužil rušenja, a je Marković njegov poskus ustavil in ga z lepim metom spravil na tla. Ko je Bregeant vstal, ga je Marković ponovno zrušil na tla in mu zadal nekaj škode. Po ponovnem vstajanju slovenca, pa ga je Črnogorec kaznoval z brco v glavo, ki je odmevala po dvorani, a je Bregant brco junaško prenesel. Tudi tretja runda je bila podobna drugi in dvoma o zmagovalcu ni bilo. Komaj 17-letni Marković je vpisal še peto zmago med amaterji.

icon-expand Dušan Marković in Tilen Bregant FOTO: Jure Gasparič

Jaka Vujčič - specialist za podreditve V VFN-jevo kletko se je po uspešni borbi vrnil Jaka Vujčič, ki je maja navdušil s hitro zmago in krasno parterno tehniko. Takrat je Avstrijca Sebastiana Zielkeja mlajši izmed bratov Vujčič zadavil v slogu Charlesa Oliveire in napovedal, še več zmag. In prav to je tudi storil, tokrat se je pomeril z mladim Hrvatom Luko Matoševićem in znova dokazal, da je specialist za tehnike podreditve. Tokrat je 20-letni Slovenec borbo začel z dobro desnico ob kateri je izgubil ravnotežje in padel, a pri tem nasprotnika spravil v svoj gard, od koder je brez oklevanja izvedel vzvod na komolec in mladega nasprotnika po le 18 sekundah borbe prisilil v predajo.

icon-expand Jaka Vujčič FOTO: Jure Gasparič

Slovenski obračun pripadel Seferoviću V edini vseslovenski borbi sta se pomerila Kilian Čop in Nezir Seferović. 22-letni Čop je borbo otvoril z dobrim udarcem v kolenom, a je tri leta starejši Seferović to izkoristil za klinč iz katerega je nasprotnika zrušil na tla, kjer se je borbe brez resnih nevarnosti tudi zaključila. Tudi v drugi rundi se je Seferović, ki tako kot sestra trenira pod vodstvom Lemmyja Krušića, poslužil rušenja in Čopa spravil na tla. Tokrat pa je visokorasli Čop precej nižjega Seferovića ujel v t.i. triangle zaklep, ki pa ga ni uspel zaključiti, mogoče je seferovića rešila celo sirena, ki je označila konec runde. Po nekaj udarjaških izmenjavah pa je Seferović nasprotnika znova zrušil na tla. Ker na tleh borba ni bila dovolj aktivna ju je sodnik dvignil, kar je Čop izkoristil in iskal zaključek, pri čemer pa je izgubil ravnotežje in znova končal na hrbtu, Seferoviće pa med njegovima nogama. Od tam sta si borca zadala nekaj udarcev, nato pa je borbo prekinila še zadnja sirena in tudi o zmagovalcu druge borbe večera so odločali sodniki. Te so zmago soglasno pripisali Seferoviću, ki je po borbi dejal, da se želi nasledjnič pomeriti z zmagovalcem prve borbe večera - Ilio Nozadzejem.

icon-expand Kilian Čop in Nezir Seferović FOTO: Jure Gasparič

Nozadze in Krajnčan z odlično predstavo otvorila VFN 5 VFN 5 je tako kot maja VFN 4 otvoril Gruzijec, ki živi in trenira v Ljubljani Ilia Nozadze. Tokrat pa se je varovanec Bojana Kosednarja - Želve pomeril z Urhom Krajnčanom, ki se je prav tako boril na VFN 4. Oba borca sta takrat borbo izgubila, tokrat pa sta iskala prvo zmago pod okriljem VFN-ja. Po uvodnih nekaj udarcih je Krajnčan Nozadzeja po nesreči zadel v mednožje in sledil je kratek premor. Po premoru pa je Gruzijec na Slovenca spustil točo udarcev in nasprotniku odprl rano pod desnim očesom, zaradi česar se je Krajnčan poslužil rokoborbe. Celjan je v drugo rundo krenil odločno, ranil nasprotnika in ga zrušil na tla, a je Nozadze situacijo obrnil in tudi sam zadal nekaj škode. V tretji pa se je znova zgodilo to kar s je zgodilo v prvi: Krajnčan je Nozadzeja brcnil v mednožje in borba je bila za nekaj časa prekinjena. Po nadaljevanju borbe je bolj sveže nadaljeval Slovenec, ki je začel povezovati kombinacije udarcev, zadeval pa je tudi Nozadze, ki je borbo na koncu mirno pripeljal do konca in po soglasni sodniški odločitvi vpisal prvo zmago v karieri.

icon-expand Ilia Nozadze in Urh Krajnčan FOTO: Jure Gasparič