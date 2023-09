'Moj cilj je jasen: da je moja roka dvignjena na koncu borbe'

Jakob Nedoh je letos postal prvi Slovenec, ki je podpisal za ameriško organizacijo PFL (Professional Fighters League), kjer se mu je ponudila izjemna priložnost. 26-letni slovenski borec se je namreč pridružil premiernemu evropskemu turnirju v poltežki kategoriji. In svoj debi pod okriljem ene največjih organizacij mešanih borilnih veščin na svetu je opravil z odliko. Konec marca se je v četrtfinalu pomeril z Italijanom Ricardom Nosiglio in si v manj kot minuti priboril polfinalno vstopnico.

Nedohov polfinali nasprotnik bo 28-letni Francoz Anthony Salamone , ki je šele lani prestopil iz srednje v poltežko kategorijo, a odlično uporablja predvsem svoje gibanje in hitrost. Tako kot Nedoh je tudi Salamone v četrtfinalu nasprotnika odpravil z nokavtom, le da je on za zmago potreboval dobri dve minuti.

"Priprave potekajo boljše kot nazadnje, zato ker mi služi zdravje, vse poteka po planu, pripravljenost je še na višjem nivoju in res delamo vse tako, kot smo si zadali in mislim, da se bo to tudi pokazalo na tej tekmi," nam je pred odhodom v francosko prestolnico zaupal Nedoh in povedal, na čem so največ delali pred polfinalnim obračunom: "Poudarek je bil na distanci in kontriranju nasprotnikovih udarcev, smo bolj podrobno smo delali tudi rokoborbo, ker ima nasprotnik podlago iz rokoborbe."

In čeprav se je Jakob navajen boriti v domači okolici in pred domačim občinstvom, mu borba na tujem terenu ne predstavlja problema, ravno nasprotno: "Pričakujem, da bom imel tudi v Parizu zelo glasno podporo, v bistvu mi to še bolj ustreza. Težje se je boriti doma kot favorit, kot nekje na tujem terenu kot nek underdog, tako da se tudi tega veselim. To mi ne predstavlja nobenega dodatnega pritiska. Ni toliko pričakovanj, ni takega bremena na tebi, ker ljudje dejansko pričakujejo toliko od tebe in mi ne bo predstavljalo nobene ovire, moj cilj je jasen in to je, da je moja roka dvignjena na koncu borbe."

"Že prvo borbo smo gledali vse nasprotnike in, ko smo dobili Francoza, smo uspeli dobiti še ene njegove posnetke, ki niso objavljeni in smo tako lahko naredili popolno analizo nasprotnika. Konec koncev je naredil prehod iz nižje v višjo kategorijo, tako da smo vse preučili in se veselimo pokazati znanje na tekmi," je o nasprotniku povedal Koprčan, ki že dalj časa živi in trenira v Ljubljani pod vodstvom Tomija Šudeta .

Če je bila Jakobova prva borba pod okriljem PFL-a neznanka, ker ni vedel kaj lahko pričakuje od ameriške organizacije, pa se 26-letni borec sedaj že počuti domače: "Sedaj v bistvu vem, kako vse to poteka, kakšna je organizacija, kako so razporejene obveznosti po dnevih, tako da se nekako že počutim domače v organizaciji in se tudi bom vsako borbo bolj. Čuti se pritisk, ampak ta pritisk se zmanjšuje s trdim delom, fokusom, vlaganjem energije in časa, tako da pritisk je, more biti, ampak to nas bo samo izostrilo in potisnilo na gor."

V kolikor Nedoh preskoči tudi Salamoneja, se bo uvrstil v veliki finale, ki bo na začetku decembra potekal v Dublinu. Tam pa ga bo čakal zmagovalec drugega polfinalnega para med Angležem Simeonom Powellom in Špancem Abdelah Er-Ramyjem. "Uvrstitev v finale bi mi pomenilo kot da je to odskočna deska, ne pa nek končni cilj, ker so moji cilji še dosti večji od tega, ampak moramo iti postopoma, nasprotnika po nasprotnika, areno po areno in vsaka borba je zame kot finale."