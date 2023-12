Jakob Nedoh po izjemni zmagi nad Powellom postal evropski PFL prvak

Najboljši slovenski borec mešanih borilnih veščin (MMA) Jakob Nedoh je nastopil v finalu evropskega turnirja PFL v Dublinu in v šampionskem slogu opravil z Britancem Simeonom Powellom, ki je bil do tega dvoboja še neporažen v poltežki kategoriji. 27-letni Koprčan je s to zmago še enkrat več potrdil, da je trenutno številka ena v omenjeni kategoriji na stari celini.

Jakob Nedoh je potreboval vsega rundo in pol, da je 'ugasnil luči' britanskemu borcu Simeonu Powellu, ki je sicer v uvodnem delu borbe poskrbel za nekaj natančnih udarcev proti tekmecu, a je bilo na koncu to vendarle premalo za izjemnega slovenskega šampiona, ki si vse bolj utira pot med najboljše borce mešanih borilnih veščin na svetu. V finalu evropskega turnirja organizacije PFL je Nedoh pokazal izjemno zrelost, nasprotnika je čakal in ga obenem z nekaj udarci v drugi polovici prve runde nekajkrat vrgel iz ravnotežja, a do želenega zaključka (še) ni prišlo. Powell se je bolj osredotočil na t. i. "low-kick" udarce, kar pa je bil račun brez krčmarja, saj je Nedoh vseskozi vršil hud pritisk nanj. Do konca uvodne runde se je na parterju nekajkrat pošteno zaiskrilo med borcema, toda nihče od njiju si ni uspel izvojevati zmage. Začetek druge runde je minil v znamenju izmenjave udarcev, nato pa je Nedoh potegnil asa iz rokava in z briljantnim nokavtom pokončal tekmeca. Slovenski šampion je s to zmago postal bogatejši za 100.000 ameriških dolarjev in si obenem zagotovil mesto na svetovnem turnirju omenjene organizacije prihodnje leto. "Slovenija je majhna država, a s to zmago sem prepričan, da sem jo postavil na zemljevid MMA-ja. To je fantastična promocija tako za Slovenijo kot tudi za ostale države s področja nekdanje Jugoslavije v MMA-ju," je po svoji daleč največji zmagi v karieri - zdaj je pri osmih zmagah - dejal vidno zadovoljni Jakob Nedoh. icon-expand Statistika borbe Simeon Powell vs. Jakob Nedoh FOTO: Sofascore.com https://www.sofascore.com/jakob-nedoh-simeon-powell/KbNdsQbNd#id:11856398