Koper je v soboto zvečer dihal z Jakobom Nedohom, velikim zmagovalcem turnirja PFL

Najtežje pričakovana borba slovenskih ljubiteljev mešanih borilnih veščin (MMA), še posebej za Koprčane, se je odvila več kot sanjsko. Borec Jakob Nedoh si je v Dublinu na Irskem priboril zmago v velikem finalu evropskega turnirja ameriške organizacije PFL. 27-letni Primorec je svojega nasprotnika, Britanca Simeona Powella, "pokončal" v vsega rundi in pol in si s tem nastežaj odprl vrata za nove, še večje uspehe. "Hoteli smo vojno, dobili smo vojno," so bile besede po koncu dvoboja. Nedoh je po borbi povedal, da sicer s svojo predstavo ni povsem zadovoljen, toda pas, ki ga je držal v rokah, je vsakršne dvome o novem šampionu razblinil. Kako težka je pot do takšnega uspeha, pa je še pred začetkom dvoboja razkril režiser dokumentarnega filma o Nedohu, The Gorilla: Road to Dublin, Alan Bučar Vukšić.

Borba, ki so jo vsi ljubitelji mešanih borilnih veščin težko pričakovali, se je odvijala v petek zvečer. V Dublinu na Irskem sta se v oktagonu pomerila Slovenec, eden naših najprespektivnejših borcev, Jakob Nedoh in Britanec Simeon Powell. Še pred začetkom dogodka pa so se navijači zbrali v kinu, kjer je bila premiera dokumentarnega filma o slovenskem borcu. Film je lepo prikazal, koliko odrekanja in kakšni napori so potrebni za takšne uspehe. Seveda ni manjkal niti kakšen komični vložek. Zrežiral ga je Alan Bučar Vukšić, s katerimi smo se pogovarjali po koncu filma. Vidno navdušena množica ljudi je po takšnem uvodu še bolj nestrpno pričakovala minuto, ko bo simpatični Primorec stopil v oktagon. "Skozi to zgodbo sem šele dojel, za kakšne napore gre v tem športu. V eni uri zbiti tri kilograme teže res ni enostavno," pripoveduje režiser. "Prva runda, Jakob zaključi z borbo in samo veselje, še posebej, ko se vrne," je bila napoved, ki se je skoraj do potankosti uresničila.

Toda pojdimo po vrsti. Množica ljudi se je iz kino dvorane precej hitro podala do lokalnega bara, kjer je bil na velikem platnu prenos dogodka. Bilo je še nekje pol ure do boja, ljudje pa so bili nekako prepričani, da bo Nedohu uspel velik podvig. In res je bilo tako. Za zmago je potreboval rundo in pol, borba pa se je končala s tehničnim nokavtom. Veselje ob tem je bilo nepopisno.

Iskrilo pa se je tudi na samem kraju dogodka. Naš novinar Tadej Vidrih je Nedoha ujel takoj po zaključku boja. "Ja, nisem popolnoma zadovoljen s svojo predstavo, toda to (pas) je bil edini moj cilj. To smo osvojili, potem pa bo čas, da se vrnemo, popravimo, kar smo storili narobe in seveda novim zmagam naproti," so bile prve besede zmagovalca. "Mislim, da sem se nekoliko poškodoval, toda to je bila moja napaka. V tistem navalu adrenalina sem nasprotnika udaril pod napačnim kotom. Tekmec je seveda trdoživ, nihče se ne bo predal, sploh za takšno lovoriko. In konec koncev tudi za takšno nagrado. Pričakoval sem vojno, dobil sem vojno, hvaležen sem za to. Vem, da me bo vse skupaj naredilo samo še boljšega borca."

"V slačilnici sem dejal, da hočem v drugo rundo zaradi več stvari. Prvič zato, da se vidi ta "sprehod" v ringu in drugič, da gremo v vojno. Vojna je bila, dobili smo nove izkušnje in zares smo veseli za ta uspeh," pa so bile prve besede presrečnega trenerja Tonija Šudeta.

Konec dober, vse dobro, bi lahko dejali. Zlomljena roka se bo zacelila, Jakob Nedoh je spisal pravljico slovenskega MMA-ja in s tem poskrbel, da režiserju Alanu Bučarju Vukšiću še kar nekaj časa ne bo zmanjkalo materiala za nove filmske ideje.