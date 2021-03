Blachowiczu glavna borba UFC večera

Šele šestič v zgodovini UFC se je zgodilo, da sta se med seboj udarila aktualna prvaka dveh različnih kategorij. Glavni zvezdi spektakularnega borilnega dogodka v Las Vegasu sta bila prav najboljši v srednji kategoriji Novozelandec Israel Adesanya in prvak v poltežki Poljak Jan Blachowicz . Slednji je spet "izigral" napovedi pred dvobojem in po enotni sodniški odločitvi premagal borca nigerijskih korenin.

Adesanya je pred borbo užival status velikega favorita. 31-letni Novozelandec je vlogo nespornega šampiona v srednji kategoriji dobil z vrhunskimi predstavami. Izzivov in tekmecev mu je zmanjkalo v kategoriji do 84 kilogramov, zato je na borbeni ples povabil na videz mirnega, a zelo nevarnega 38-letnega Blachowicza, ki pa se je izkazal za trdoživega tekmeca in na koncu le ubranil pas. Na seznamu borb UFC259 sta bila še dva obračuna za naslov prvaka. Brazilka Amanda Nunes je uspela ohraniti status MMA boginje po zmagi nad Avstralko Megan Anderson , medtem, ko je Rus Petrr Yan zaman lovil enajsto zaporedno zmago proti Aljamainu Sterlingu , s katero bi utrdil svoj dominantni položaj v bantamski kategoriji.

Uspešen večer ima za sabo tudi Aleksandar Rakić. Avstrijec srbskih korenin je dosegel izjemno pomembno zmago v smeri realizacije njegovih šampionskih ambicij. Po treh rundah tehnično naravnane borbe je po enoglasni sodniški odločitvi ugnal Thiaga Santosa.

Rezultati borb UFC večera:

Jan Błachowicz (c) def. Israel Adesanya - enoglasna sodniška odločitev

Amanda Nunes (c) def. Megan Anderson - SUB (R1 2:03)

Aljamain Sterling def. Petr Yan (c) - DQ (R4 4:29)

Islam Makhachev def. Drew Dober - SUB (R3 1:37)

Aleksandar Rakić def. Thiago Santos - enoglasna sodniška odločitev

Dominick Cruz def. Casey Kenney - enoglasna sodniška odločitev

Kyler Phillips def. Song Yadong - enoglasna sodniška odločitev

Askar Askarov def. Joseph Benavidez - enoglasna sodniška odločitev

Kai Kara-France def. Rogerio Bontorin - KO (R1 4:55)

Tim Elliott def. Jordan Espinosa - enoglasna sodniška odločitev

Kennedy Nzechukwu def. Carlos Ulberg - KO (R2 3:19)

Sean Brady def. Jake Matthews - SUB (R3 3:28)

Amanda Lemos def. Livia Renata Souza - TKO (R1 3:39)

Uroš Medić def. Aalon Cruz - TKO (R1 1:40)

Trevin Jones def. Mario Bautista - TKO (R2 0:47)