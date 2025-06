Janičić po slavju v Miamiju podaljšal sodelovanje z FNC-jem

To pa ni bila zadnja borba, na kateri smo lahko spremljali Miloša Janičića . 28-letnik je namreč pred dnevi odpotoval v Združene države Amerike, kjer se je v noči na nedeljo udaril na dogodku Dirty Boxing 2 v Miamiju. Nasproti mu je stal Brazilec Guilherme Bastos , atraktivna borba pa se je končala z zmago črnogorskega borca. "Mislim, da je bil to glede na dejstvo, da sem malce izven forme, dober nastop. Z vsem spoštovanjem do Bastosa moram priznati, da sem pričakoval lažjo borbo," je po slavju povedal Janičić, ki ima v karieri 18 zmag (vse s prekinitvijo) in tri poraze.

Prav njegove privlačne in atraktivne predstave pa so glavni razlog za to, da so se pri FNC-ju odločili za podaljšanje sodelovanja. "Na dogodku FNC 23 je Janičić z dominantno predstavo ponovno dokazal, zakaj je eden izmed največjih zvezdnikov v regiji," so pri organizaciji zapisali v objavi.