'Jaz iščem zaključke, brat je tekmecem jemal voljo'

"Za mano je res uspešno leto. Ta niz si želim nadaljevati. Samo vprašanje je, kdaj bom prišel do vrha. Ampak vse ob svojem času. Pomembno je, da napredujemo iz treninga v trening in da dajem svoj maksimum," je na začetku POPkasta v svojem skromnem slogu povedal Rok Krušič. 26-letni Ljubljančan je v svoji karieri ob treh porazih vknjižil kar osem zmag, vse pa je dosegel s predčasnim zaključkom. Vse skupaj je še toliko bolj impresivno, če upoštevamo dejstvo, da se Krušič bori v kategoriji do nekaj več kot 61 kilogramov.
Krušič bo eden izmed sedmih Slovencev, ki bodo nastopili na borilni poslastici FNC 29 v Stožicah, njegov tekmec pa bo Bartosz Wojcikiewicz. "Ko pogledam lestvico izzivalcev (v bantamski kategoriji), menim, da je on eden izmed najtežjih možnih nasprotnikov. Zato sem si prav njega želel za nasprotnika. Čaka nas zares izjemna borba. Verjamem vase. To je najpomembneje, da verjamem vase. Vem, kje je on v prednosti in kje so njegove slabosti. Potrebno je le izkoristiti njegovo napako in eliminirati nasprotnika," je tekmeca opisal Krušič.
Rok je sicer mlajši brat nekdaj zelo uspešnega borca in zdaj odličnega trenerja Lemmyja Krušiča. Kako pa bi sebe kot borca primerjal z bratom? "Sva si povsem drugačna. Jaz rad zaključim borbo. Iščem zaključke na atraktiven način, naj bo to podreditev ali nokavt. Moj brat pa je 'heavy grinder', če lahko uporabim tujko. Te spravi v globoke vode, te začne mrcvariti, utrujati in tam prevzame iniciativo. Ne želim primerjati brata in sebe, saj do te borbe ne bo prišlo. Razen morda v njegovi dvorani," je z nasmehom na obrazu dejal mlajši izmed bratov.
V POPkastu je bilo govora tudi o zaslužkih v MMA, kakšno vzdušje lahko pričakujemo v Stožicah in kako sanjsko bi bilo, da bi zmagali vseh sedem slovenskih borcev.
