Je na obzorju nova zgodovinska borba? 'Mislim, da lahko Habib zmaga tudi v boksarskem ringu'

"Če je govora o borbi proti McGregorju po boksarskih pravilih, no, v to smo zelo zainteresirani. Habib je že dokazal, da lahko premaga najboljše borce mešanih borilnih veščin. Napovedal je da bo tako, še preden se je podal v kletko, a so le redki verjeli njegovim besedam. Po vseh teh zmagah pa mu ljudje le verjamejo," je v intervjuju za ruski dnevni časopis Izvestija. Velika želja Habibovega očeta pa ima tudi svoje ozadje. Zaradi drame po koncu borbe je Rus v nemilosti Športne komisije v Nevadi, ki odloča o njegovi usodi.

"Mislim, da lahko Habib zmaga tudi v boksarskem ringu. Ima vse kvalitete in znanje za to. Ena izmed ključnih kvalitet je njegova vzdržljivost. Spomnite se samo njegove borbe proti Alu Iaquinti, v kateri je pokazal veliko željo po borbi. Uporabil je vse, od direkta do kontrole. Želim poudariti, da je bil dvoboj z Iaquinto zelo pomemben za nas. Takrat smo si zagotovili pas in pri tem ostali mirni," je dejal Abdulmanapa.