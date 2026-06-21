Je to nokavt leta? Staropoli s komolcem iz obrata

Laureano Staropoli , ki se je nekaj let boril tudi pod okriljem organizacije UFC, je v FNC kletki debitiral v začetku maja v Zadru. Za zmago je potreboval manj kot dve minuti, do nje pa prišel s potezo, ki je požela stoječe ovacije polne dvorane. Argentinec je takrat pobral nagradi za nokavt večera in borbo večera, zdaj pa vse skupaj ponovil.

V hrvaškem Osijeku je Staropoliju nasproti stal Jakub Bahnik, ki je skozi borbo odlično branil napade, v drugi rundi pa ga je uspel presenetiti. Argentinski borec je iz obrata udaril s komolcem, njegov udarec pa je bil tako učinkovit, da je sodnik takoj prekinil dvoboj. "Rad poskušam neobičajne stvari in nore udarce. Zdaj bi se rad pomeril za šampionski pas. Pripravil bom šov, ker to ljudje obožujejo," je po novi vrhunski predstavi povedal Staropoli in izzval prvaka velterske kategorije Kamila Krasko.