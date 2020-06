Je za dogovor borbe Fury vs. Joshua zaslužen nesojeni boter irskega kriminalnega podzemlja?

Zdaj se mnogi sprašujejo, kako bo dejstvo, da je imel pri dogovoru tako želenega britanskega obračuna za absolutnega vladarja težke boksarske kategorije 'prste vmes' približno milijardo evrov težki nesojeni boter irskega kriminalnega podzemlja Daniel Kinahan, vplivalo na promocijo same borbe.



Dodatnega olja na ogenj je z javno zahvalo Kinahanu na svojem Instagramovem profilu prilil sam svetovni prvak po verziji WBC Tyson Fury, ki v preteklosti ni skrival dejstva, da je 'koketiral' s posamezniki z družbenega obrobja. Mednje, jasno, spada tudi omenjeni Kinahan, ki naj bi 'preko vrste' poskrbel za sklenitev dogovora borbe med Furyjem in Anthonyjem Joshuo. Natančneje dveh borb, ki bosta na sporedu prihodnje leto, in ki naj bi po prvotnih napovedih (po daljšem obdobju) lahko poskrbeli za pravo evforijo in posledično rekordno gledanost enega športnega dogodka na Otoku.