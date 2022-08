Je zdaj vendarle dokončno? Fury potrdil, da je bogata kariera končana

"Po dolgih in napornih pogovorih in razmišljanjih sem se odločil, da končam profesionalno pot. Hvala vsem, ki ste mi stali ob strani," je zapisal svetovni prvak v težki kategoriji po verziji WBC, ki je v 33 profesionalnih dvobojih zabeležil 32 zmag in en neodločen izid.

Novica je presenetljiva tudi zato, ker bi se moral Tyson Fury v naslednjih mesecih spopasti z zmagovalcem dvoboja med Aleksandrom Usikom in Anthonyjem Joshuo, ki je na sporedu 20. avgusta.