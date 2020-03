Jedrzejczyk: Čutila sem, kako mi glava 'utripa'

Jedrzejczykova je preživela niz izjemno natančnih in močnih udarcev Zhangove, ki je šele po deljeni sodniški odločitvi (48:47) uspela ubraniti šampionski pas v slamnati ženski kategoriji in posledično poljski borki prizadejati četrti poraz v zadnjih šestih dvobojih.



Po stoječih ovacijah nabito polne lasvegaške T-Mobile Arene je Joanna Jedrzejczykpriznala, da je na začetku tretje runde čutila posledice udarcev kitajske nasprotnice. "Čeprav sva si v zadnjem obdobju namenili kar nekaj težkih besed, moram čestitati Weili (Zhang, op. p.) za odlično borbo in zmago. Kljub številnim udarcem sem uspela obstati na nogah in ji vrniti s podobno mero. To je bil izjemen obračun in hkrati najboljša mogoča promocija za naš šport," je po tesnem porazu dejala 32-letnica, ki so jo le nekaj minut po dvoboju odpeljali v bolnišnico na dodatne preglede glave.