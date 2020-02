Kosednar bo v nedeljo na strani Jonesa: Zame je nekaj posebnega

"Mislim, da je to vse del neke zgodbe, odsotnost iz kletke ti nekako mogoče lahko pomaga priti do nekih spoznanj: koliko ti ta kletka pomeni, koliko ti pomeni trening ..."je za našo televizijo povedal Kosednar. "Mislim, da je to del njegove zgodbe in morda danes ne bi bil tu, kjer je, če tega ne bi bilo. Večkrat omenim: psiha in karakter sta lahko, tako na hitro, sedemdeset odstotkov v glavi nekega borca, ko se odloča o zmagi ali porazu. Vse dogajanje in vse življenje izven kletke in treninga ‒to je kar ključna zadeva pri tem, kakšen si v kletki. Jaz pri Jonesu ne bi spreminjal nič, ker je tam, kjer je, zaradi vsega."

"Vsi strokovnjaki pravijo, da je najverjetneje najboljši vseh časov,"je našemu Tadeju Vidrihu o Jonesu še povedal Kosednar. "Tudi sam sem takšnega mnenja. Zame sta (pomembna) dva podatka: najmlajši svetovni prvak vseh časov pri 23 letih leta 2011 in pa največ zmag v poltežki diviziji, največ uspešnih obramb naslovov ... Zame so to podatki, ki kažejo, da dejansko je talent, če sploh lahko uporabim ta izraz, ker je pri 23 letih uspel vse skupaj že zaključiti in še nadaljuje z neko konstanto. Konstantno dela, konstantno napreduje, se razvija vsa ta leta, toliko zmag ... Vsi vemo, da je to novonastali šport, razmeroma mlad, se pravi se vedno razvijajo neki trendi treninga in načina borbe v sami kletki. Vsemu temu sledi in ne samo to: je nad vsem tem in na vrhu. Zame je poseben."

Več o spektaklu v Houstonu lahko izveste v petkovi večerni informativni oddaji 24UR.