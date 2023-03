Jon Jones je končno nazaj, prvi izziv zanj pa bo Ciryl Gane

Jon Jones, ki velja za enega najboljših borcev v mešanih borilnih veščinah vseh časov, se naposled vrača v oktagon. Po več kot triletnem premoru, ki ga je izkoristil za postopen prehod v težko kategorijo, se bo nekdanji prvak poltežke kategorije pomeril za naslov nespornega prvaka težke kategorije. A ne proti Francisu Ngannouju, kot so si mnogi želeli, temveč proti nekdanjemu začasnemu prvaku Cirylu Ganu. Kamerunec se je namreč razšel z UFC-jem in edinstvena priložnost je pripadla Francozu. UFC 285 si boste lahko v nedeljo ob 4.00 v živo ogledali na VOYO!

Eden najboljših borcev v mešanih borilnih veščinah vseh časov Jon Jones se naposled vrača v oktagon. Po več kot triletnem premoru, ki ga je izkoristil za postopen prehod v težko kategorijo, se bo nekdanji prvak poltežke kategorije v Las Vegasu meril za naslov nespornega prvaka težke kategorije. A ne proti do nedavnega Francisu Ngannouju, kot so si mnogi želeli, temveč proti nekdanjemu začasnemu prvaku Cirylu Ganu. Kamerunec se je namreč razšel z UFC-jem in edinstvena priložnost je pripadla Francozu.

Jon Jones, ki kljub dolgi in pestri karieri šteje le 35 let, je pod okriljem UFC-ja debitiral že leta 2008, tri leta ksneje pa je pri zgolj 23-ih postal najmlajši prvak v zgodovini UFC-ja. V devet let trajajoči dominantni dobi je premagoval sama velika imena MMA, med drugim tudi kopico nekdanjh prvakov kot so: Mauricio Rua, Quinton Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Daniel Cormier in mnoge druge. S tem se je uveljavil kot eden najboljših borcev vseh časov, za raznovrstnimi zaključki pa velja tudi za enega najbolj kompletnih borcev, ki se je v oktagoun le redko znašel v težavah. Njegovo dominanco sta ogrozila šele Thiago Santos in Dominick Reyes, s katerim se je boril v svoji zadnji borbi pred triletnim umikom iz športa.

Ob povratku v oktagon pa mu bo nasproti stal izjemni Ciryl Gane. Relativni novinec med profesionalci v mešanih borilnih veščinah, je v kletki debitiral šele avgusta 2018, od takrat pa zbral že 11 zmag in en poraz. Nekdanjega začasnega prvaka UFC-jeve težke kategorije je januarja lani p sodniški odločitvi ugnal le že omenjeni Ngannou, z ostalimi nasportniki pa je Francoz prepričljivo odpravil. Gane se je po porazu pobral in naslov prvi UFC-jev dogodek v domači Franciji, kjer je premiero kronlaz zmago z nokavtom v tretji rundi. Gane Velja za enega najhitrejših in najbolj tehničnih borcev težke kategorije na svetu, kar bi lahko po mnenju nekaterih strokovnjakov Jonesu povzročalo težave, a ima kontorverzni Američan nesporno veliko prednost na področju rokoborbe, kar bi lahko bilo tako kot mnogokrat odločilen fakro v borbi, ki traja petkrat po pet minut.

Nov izziva pa čaka dominantno prvakinji Valentino Ševčenko. Kirgizistanka že več kot štiri leta vlada UFC-jevi mušji kategoriji in premaguje izzivalko za izzivalko. Do sedaj je šampionski pas obranila že sedemkrat in do lani nikoli ni bila resno ogrožena. Po tesni zmagi nad Tailo Santos so si mnogi zaželeli povratnega obračuna, a priložnost boriti se za naslov prvakinje je dobila Alexa Grasso. Mehičanka, ki se sicer že šest let bori pod okriljem UFC-ja, je pred tremi leti prestopila iz slamnate v mušjo kategorijo, kar se je izkazalo za odlično potezo. Od takrat dalje namreč ne pozna poraza, s štirimi zaproednimi zmagami pa si je tako priborila borbo za naslov prvakinje. V primeru zmage bi Grassova postala prva Mehičanka, ki bi postala UFC-jeva prvakinja, v primeru, da zmaga Kirgizistanka, pa bo ta postala ženska z največ obrambami naslova prvakinje v zgodovini UFC-ja. Amanda Nunes, ki dominra v bantamski in peresni kategoriji, jih je tretnuo tako kot Ševčenkova zbrala sedem.

Poleg borb za naslov prvaka, pa bodo na glavnem delu dogodka potekale še tri izjemno zanimive borbe. Za začetke glavnega dela dogodka se bosta v oktagonu sestala veliki up ameriškega MMA-ja Bo Nickal in precej izkušenejši rojak Jamie Picket. Nickal je v najstniških in zgodnjih dvajsetih letih zaslovel kot eden najboljši ameriških rokoborcev in se je po neuspešnem poskusu uvrstitve na olimpijske igre 2021 odločil podati se v mešane borilne veščine. Lani je v prvem letu med profesionalci po hitrem postopku zbral tri zmage s predčasnim zaključkom in hitro postal vzhajajoča zvezda UFC-ja, uradni debi, ki bi se moral zgoditi decembra, pa mu je preprečila poškodba. Pri ameriški organizaciji so borbo prestavili na marec in jo uvrstili na seznam borb glavnega dela dogodka, kar je marsikoga verjetno presenetilo, hkrati pa na Nickala naložilo še toliko več pritiska. Pod precej manjšim pritiskom bo bil njegov sedem let starejši nasprotnik Pickett, ki je član UFC-ja že več kot dve leti, a se v najmočnejši MMA organizaciji še ni proslavil. Po štirih borbah ima na svojem kontu dve zmagi in dva poraza, tretji, ki bi bil hkrati tudi tretji zaporedni, pa bi že lahko ogrozil njegovo kariero pod okriljem UFC-ja.

Borba, ki jo mnogi potihoma smatrajo za potencialno borbo večera bo obračun med nekdanjim dvojnim prvakom poljske organizacije KSW Mateuszom Gamrotom in perpektivnim Američanom Jalinom Turnerjem. Slednji bi se moral sprva sicer pomeriti z vselej zanimivim Danom Hookerjem, a si je Novozelandec zlomil roko, zato je namesto njega vskočil Poljak. Američan je treutno v nizu petih zaporednih zmag s predčasnim zaključkom in se lahko z morebitno zmago zavihti med najboljše borce UFC-jeve lahke kategorije. Mednje že spada precej izkušenejši Gamrot, ki pa je svojo zadnjo borbo oktobra lani proti enemu izmed naslednjih izzivalcev za naslov prvaka Beneilu Dariushu izgubil.

UFC, kot tudi ljubitelji MMA-ja, si veliko obetajo tudi od obračuna Geoffa Neala in Šavkata Rakmonova. Američan se že nekaj let smuka med najbolje uvrščenimi borci velterske kategorije in je v zadnji borbi navdušil s tem, ko je nokavtiral Vicenteja Luqueja. Kazahstanec pa se je na impresiven način prebil med najboljšo deseterico UFC-jevih velterašev. Za ameriško organizacijo je podpisal leta 2020 kot neporaženi porak ruske organizacije M-1 in nato niz le nadaljeval. In ne le, da je pdo okriljem UFC-ja premagal vse štiri dosedanje nasprotnike, vse zmage je dosegel s predčasnim zaključkom. Kar pa je še bolj impresivno pa je, da je 28-letnik, čigar vzdevek je Nomad, v profesionalni karieri zabeležil že 16 in prav vse je dosegel s predčasnim zaključkom od tega osem z nokavtom in osem s podreditvijo, zato ga upravičeno mnogi že smatrajo za naslednjega potencialnega prvaka velterske kategorije.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Težka kategorija: Jon Jones – Ciryl Gane (za naslov prvaka) Ženska mušja kategorija: Valentina Ševčenko – Alexa Grasso (za naslov prvakinje) Velterska kategorija: Geoff Neal – Šavkat Rakmonov Lahka kategorija: Mateusz Gamrot – Jalin Turner Srednja kategorija: Bo Nickal – Jamie Pickett